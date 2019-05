Il sindaco di Fondi si candida con Forza Italia per le Europee

Roma, 10 mag. (askanews) - Il sindaco di Fondi, Salvatore De Meo, scende in campo e si candida con Forza Italia, nella Circoscrizione Italia Centrale (Lazio, Umbria, Marche e Toscana) alle elezioni del 26 maggio 2019 per il rinnovo del Parlamento Europeo. Nato nel 1971 a Fondi, città di cui è Sindaco dal 2010, De Meo è stato in precedenza Consigliere e Assessore comunale nonché Consigliere provinciale. Dal 2014, quale esponente regionale di spicco di Forza Italia, è diventato Consigliere Nazionale e Vice Presidente Regionale ANCI e dal 2015 è componente del Comitato Europeo delle Regioni, aderendo al gruppo del Partito Popolare Europeo.Lo slogan della sua campagna elettorale - informa una nota - è "Insieme in Europa diamo forza al nostro territorio", nella piena convinzione che proprio dai territori e dalle rispettive comunità possano essere convogliate nel partito e nelle istituzioni le energie indispensabili al necessario rinnovamento.