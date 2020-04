[Il retroscena] Il risiko di Conte: indebolito nel bunker di palazzo Chigi ma forte per l’assenza di alternative

Nel risiko di Giuseppe Conte le truppe si muovono in maniera frenetica e con cambi di alleanze improvvise. La guerra è contro il virus e per rimettere in moto l’Italia. Ma molti schieramenti sono convinti che questo debba passare da una battaglia intermedia: la presa della Presidenza del Consiglio. Perchè la squadra e il suo premier non sarebbero idonei alla guerra. Mai come in questi tre giorni, da domenica sera e dalla funesta conferenza stampa per spiegare l’avvio della Fase 2, la strategia è diventata chiara e scoperta. Mai come da quella sera Giuseppe Conte sembra asserragliato nel suo bunker a palazzo Chigi sotto tiro una volta del Pd, un’altra volta di Italia viva, per non parlare di un ritrovato e arzillo Silvio Berlusconi alle cui orecchie sta sussurrando una volta di più Gianni Letta, e degli strali di Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Ma il Risiko è appunto pieno di sorprese e ribaltamenti di fronte. Una dinamica interessante la cui conclusione però non è nota perchè sostituire Conte con un governo di unità nazionale sembra assai difficile. “Di sicuro non è questo il momento” dicono i generali delle varie truppe. Perchè Conte magari sbaglia, s’indebolisce e con lui l’azione di governo, ma è forte della consapevolezza di non avere sostituti. Una carta senza alternative. Dunque insostituibile.

Giornata paradigmatica

Ieri è stata una giornata paradigmatica in cui tutti i fronti si sono surriscaldati. Il premier, e la sua ostinazione a fare da solo, è nel mirino di una parte del Pd (Base riformista) ma blindati dal segretario dem Zingaretti (“Conte potrà anche sbagliare ma ci sta provando”) e non è ben chiaro cosa stia facendo il capodelegazione al governo Dario Franceschini, l’uomo sopravvissuto a cinque segretari e mai eroso nel suo consenso. Conte è sotto l’attacco di Italia viva che con Matteo Renzi, che continua a dare le carte della partita, giura di non volere ribaltoni ma “se la Fase 1 è stata quella di far passare la nottata nella Fase 2 occorre darsi una mossa”. E’, soprattutto, nel mirino di Lega e Fratelli d’Italia, ormai una guerra personale di insulti e provocazioni. Fin qui sarebbe uno schema d’azione di per sè chiaro. Normale. Il problema sono i rapporti intermedi, le rotture e le alleanze che non t’aspetti e non sai quanto durature. Ed ecco che nonostante i due voti di fiducia, uno appresso all’altro, il primo sul Def e a seguire sullo scostamento di bilancio - i governo mette a debito altri 55 miliardi per l’emergenza - la giornata ieri ha svelato nuove mosse. E altrettante tattiche.

Marce e occupazioni, addio unità del centrodestra

Stavolta l’hanno fatto grossa: hanno litigato come pazzi contendendosi spazi di propaganda. Martedì Giorgia Meloni ha portato in piazza Colonna, davanti a palazzo Chigi, e a favore di telecamere lo show del “Silenzio degli Innocenti”: una settantina di parlamentari a rigida distanza di un metro e mezzo uno dall’altro, ciascuno con i cartelli di una categoria “dimenticata” da Conte e dai suoi Dpcm (parrucchieri, circoli sportivi, avvocati, architetti, partite Iva, gli artisti e i liberi professionisti). La manifestazione ha “bucato” finendo in tutti i tg. Nel giorno tra l’altro in cui Meloni in un’intervista aveva criticato Salvini e la sua idea di “organizzare una piazza simbolica”. Ma dopo poche ore in piazza c’era lei con i suoi.

Ieri sera, dopo lunghi e affollati conciliaboli leghisti alla Camera e al Senato, Salvini ha potuto spiegare cosa stava per accadere: “Occupiamo il Parlamento, i deputati e i senatori della Lega resteranno qui, in queste aule, a oltranza finchè non saranno ascoltate le richieste di tutte quelle categorie che chiedono aiuti e ascolto e non ne ricevono”. Sono tante, partite Iva, professionisti, imprenditori, commercianti, artisti, mamme e papà, tutto il mondo del lavoro che non è dipendente pubblico, da due mesi non lavora e non ha ancora visto un euro. “Non ritarderemo i lavori del Parlamento - ha assicurato Salvini - però resteremo qui. Ad oltranza. Che senso avrebbe andarcene a casa per la Festa dei lavoratori quando fuori di qui il lavoro non c’è?”.

Che i rapporti con Fdi fossero da tempo logori, era cosa evidente. Da ieri sarà difficile recuperare una reale unità del centrodestra: Berlusconi si è smarcato, saggiamente, sul Mes; Meloni sale nei sondaggi (intorno al 14%) mentre Salvini è sceso ormai tra il 26 e il 27%, il 30 per cento è un ricordo. Eppure era la fine di gennaio. In compenso sale il gradimento di Luca Zaia, il governatore che ha tirato fuori dal virus il Veneto con piglio e senza errori.

La rivolta dei governatori

La lite nel centrodestra alza polveroni nel risiko di Conte che gli impediscono di leggere le prossime mosse. In questo momento però il premier teme di più le tre forze in ordine sparso, e quindi in possibile movimento da un fronte all’altro, che unite compatte in un solo blocco. Riferiscono certamente a Conte che ieri Mariastella Gelmini, capogruppo Fi, ha parlato a lungo con il capogruppo del Pd Graziano Delrio. E che Giorgetti, il Richelieu della Lega, ha buoni rapporti con tutti i gruppi (tranne i 5 Stelle) e soprattutto Italia Viva ma anche il Pd. Che la Lega roba unità con il Pd sulla scuola. E tutti insieme contro i Dpcm. Ma l’attacco più duro al governo ieri è arrivato dalle regioni. Il Rapporto non è mai stato facile in questi due mesi di emergenza. I governatori hanno sofferto e percepito una certa debolezza e poca chiarezza da parte di palazzo Chigi: i Dpcm, la centralizzazione, gli stop& go, gli annunci, i vuoti, i provvedimenti mai uguali a quelli annunciati e sempre da interpretare.

La lettera a Mattarella

Ieri c’è stato un importante “tavolo” tra il ministro Boccia e i governatori, una lunga video conferenza che però si è conclusa male. Tredici Presidenti che guidano le regioni di centrodestra hanno scritto una lunga lettera al Presidente della Repubblica, al premier Conte e al ministro Boccia. Il governo viene messo in mora e di questo si informa preventivamente il Capo dello Stato, perchè nella Fase 2, che non è più quella dell’emergenza, le regioni vogliono poter decidere in autonomia, e osservando con attenzione le curve epidemiologiche, cosa è meglio fare per i loro cittadini. Chiedono “flessibilità” e "stop al centralismo”. E’ quella Fase 2 regionalizzata che Conte teme come la peste: è un precedente enorme contro l’unitarietà del governo del paese; è una sconfitta per il Conte show e la centralizzazione esasperate che il premier ha fatto di questa crisi.

I governatori giustificano la decisione con la grave crisi socioeconomica che già toccano con mano nei rispettivi territori e per la quale servono risposte immediate, dirette e specifiche, “di territorio”. In realtà, la lettera va a “sanare” una situazione già in atto: Veneto, Liguria, Calabria, provincia autonome di Trento, Abruzzo e Molise, ovunque i dati della curva epidemiologica sono rassicuranti, la vita e le attività sono già liberate più che a livello nazionale. Possiamo dire che ogni regione ha regole a se: in Calabria ci sono i bar già aperti e si possono praticare gli sport individuali, in Veneto si va alla seconde casa e pure alla barche.

Conte e il ministro Boccia hanno promesso ricorso. Intanto le regioni diventano piccoli stati blindati con le proprie regole. Lo Stato centrale ha già perso il controllo del Paese.

Anche il Pd muove le truppe

La richiesta di procedere in modo differenziato, a seconda dei dati e delle caratteristiche del territorio sempre guardando alla salute, è in realtà di buon senso in un’emergenza come questa ed era salita anche dal Pd, dal segretario Zingaretti e dal suo vice Orlando, contro l’impostazione del suo stesso governo. Conte non può più dormire sonni tranquilli neppure da questo lato del tabellone del Risiko. Franceschini, il capodelegazione, lo rassicura. Ma i movimenti ormai sono evidenti anche senza essere fini strateghi. Una larga parte del Pd non tollera più la centralizzazione delle decisioni, l’uso sconsiderato dei Dpcm (decreti del premier che neppure passano dal Parlamento), accusa il suo governo di ignorare il Parlamento le cui richieste di modificare quei pochi provvedimenti che arrivano nelle Commissioni e in aula vengono puntualmente ignorate.

“Bocciato” persino Ceccanti

Per risolvere questa oggettiva tensione, è sceso in campo il professor Ceccanti, costituzionalista, deputato del Pd, uno che quando interviene lo fa perchè vede che c’è un problema e cerca di risolverlo. Insomma, nessuna strumentalizzazione e merce rara di questi tempi. Martedì Ceccanti ha presentato un emendamento al decreto Covid-19 che doveva essere votato ieri e che riordina le fonti legislative in questa emergenza sanitaria. La frizione infatti è scappata subito a Conte (troppi Dpcm) e a fine marzo la moral suasion del Quirinale era già dovuta intervenire. In un contesto legislativo pertinente, Ceccanti propone di inserire la seguente norma: il Dpcm del premier deve comunque passare dal Parlamento dove può stare al massimo una settimana per valutare eventuali modiche prima di avere i via libera. Per fare un esempio: se questa modifica fosse già operativa, il Dpcm annunciato domenica sera da Conte in quel disastro di conferenza stampa che il premier ha voluto fare nonostante i suggerimenti contrari di Franceschini, invece di provocare i disastri di questi giorni - la marcia indietro sulle Messe, le correzioni sui congiunti e sulle seconde case - sarebbe stato prima valutato dal Parlamento e poi pubblicato in Gazzetta. Ora invece gli uffici legislativi stanno impazzendo per interpretare le norme che sono già legge con protocolli che non esistono - succede anche per lo sport - e sono costretti a ricorrere ad una nuova e inedita fonte legislativa: le FAQ. Si capisce poi perchè le Regioni vogliono procedere in via autonoma. Oltre che differenziata.

Bene, Ceccanti ha dovuto ritirare l’emendamento. Per due volte lo ha chiamato il ministro per i Rapporti con il Parlamento per chiedere un passo indietro: “Così non lo reggiamo, la tua richiesta è troppo vincolante, in questa fase dobbiamo avere mano libera…”. Ceccanti, a cui interessa il merito, ha accettato evitando polemiche e ottenendo in cambio che il Dpcm di domenica entri nel corpo del decreto Covid che è in aula così da poter essere corretto. Anche perchè di quel Dpcm pubblicato in Gazzetta lunedì resta ormai poco o nulla.

Gli scenari: con o senza Conte?

Lo stop a Ceccanti, che dietro di sè ha molti deputati e anche senatori, dimostra che il premier vuole tenersi mano libera sui Dpcm e rispetto al Parlamento.Non vuole confrontarsi con l’aula dove ha capito che l’agguato può scattare in qualunque votazione. “Ricordo che in Francia il primo ministro è andato in Parlamento e ha sottoposto alla votazione dell’aula le misure per la Fase 2…” evidenziava ieri il senatore Gaetano Quagliariello (Idea-Fi), attento osservatore di questa fase politica. L’autonomia di Conte rischia quindi di essere la sua prigionia e palazzo Chigi il suo bunker. In qualche modo però, Conte è la sua polizza assicurativa, “blindato dai numeri di questo Parlamento e per mancanza di alternative” è stato detto fin dall’inizio del secondo mandato.

L’avvio della Fase 2 ha però cambiato prospettiva. I malumori del Pd, il controllo pressante di Italia Viva e il mancamento a uomo di Matteo Renzi, l’insofferenza delle opposizioni, la rivolta dei governatori, la preoccupazione che si tocca nel paese impoverito tornato a livelli di pil degli anni settanta e senza certezze, aprono la porta su quali scenari dopo Conte. Tutti, da destra e da sinistra, dicono che “non è ora il momento perchè occorre prima mettere in sicurezza il Paese e quindi lavorare bene sul decretone da 55 miliardi”. Il problema è che il cosiddetto decreto Aprile è stato rinviato a maggio perchè il ministro Gualtieri - un’ altra spiega nel fianco di Conte sul fronte europeo - non trova la sintesi tra l’assistenzialismo dei 5 Stelle (reddito di emergenza e soldi a pioggia) e il tentativo del Pd di mettere soldi fin da ora sulla crescita, investimenti pubblici e opere pubbliche con criteri semplificati. E che anche il decreto approvato stanotte, la App per il tracciamento e nuove misure per il carcere e le scarcerazioni, non avrà vita facile. Italia viva è molto scocciata che “si sia usata la App, un provvedimento urgente, per mandare avanti norme liberticide su esecuzione della pena, carcere e pene alternative”.

“Se ne riparla a luglio”

Tutti dicono, “se ne riparla a giugno, luglio, quando il Paese sarò in ginocchio e allora servirà l’impegno di tutti”. Prima sarà molto difficile. Tutti scrutano il Colle. Molti ammettono che “in questo momento le cose più sensate le stanno dicendo Renzi e Berlusconi”. Aprire una crisi adesso è impossibile. “Siamo in pendenza di referendum sul taglio dei parlamentari” ricorda Quagliariello per cui l’unica finestra utile per un voto anticipato sarebbe “tra febbraio e luglio 2021, prima del semestre bianco”. Il Capo dello Stato non accetterebbe mai, poi, una crisi al buio e con la mascherina. Scartata questa ipotesi, resta solo il governo di unità nazionale “una volta che, purtroppo, le condizioni del paese lo renderanno necessario”.Con chi? “Una cosa è certa: tutti tranne Conte” taglia corto un senatore di maggioranza. “Non ci può essere un Conte ter”. Quagliariello concede un altro suggerimento: “Vanno osservati i 5 Stelle ma anche la Lega, da lì possono arrivare indizi utili”. Di sicuro, sorride un senatore di Forza Italia, “per l’unità nazionale non bastare fare qualche invito al tavolo offrendo un vassoio di vol au vent”. Che è quanto accaduto finora.