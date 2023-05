Il Papa con la bandiera ucraina in un francobollo vaticano

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 16 MAG - La fotografia di Papa Francesco che tiene in mano una bandiera ucraina arrivata da Bucha è ora l'immagine di un francobollo vaticano. Era il 6 aprile del 2022 e al termine dell'udienza generale il Papa, parlando dell'Ucraina come "popolo nobile e martire", chiese di non dimenticare i bambini che soffrono per questa guerra. "Al fianco degli ucraini, popolo nobile e martire", riporta la didascalia. Il francobollo aderisce all'iniziativa PostEurop che ha stabilito l'emessione nei vari Stati di una serie di francobolli sul tema "Pace, il più grande valore dell'umanità"; a lanciare la proposta - come riferisce Vatican News - era stato l'operatore postale ucraino Ukrposhta. (ANSA).