Il Dpcm natalizio: meno restrizioni per i negozi e novità per bar e ristoranti

Potrebbero esserci allentamenti alle misure anti-Covid in vista del Natale, sanciti da un nuovo Dpcm pronto a entrare in gioco dal 3 dicembre. Il governo spera che per allora le regioni italiane siano tutte colorate di giallo o, al massimo, di arancione. Sarà in definitiva l’andamento della curva epidemiologica a suggerire regole più blande o elastiche nei giorni precedenti la Festività. Non un liberi tutti, come tengono a precisare l’esecutivo e il coordinatore del Cts (Comitato Tecnico Scientifico) Agostino Miozzo, ma una serie di ritocchi all’orario di apertura dei negozi e deroghe sulla attività di bar e ristoranti. Cosa che – come evidenzia il Corriere della Sera – porterebbe un po’ di ossigeno alle attività economiche in uno dei periodi più proficui dell’anno per i settori del commercio e della ristorazione.

I colori delle regioni

Contestualmente si discute della possibilità che alcune regioni cambino colore. L’Abruzzo sembra infatti destinato ad entrare in fascia rossa, mentre resta in bilico la Puglia. Il Veneto rischierebbe invece di passare in zona arancione, anche se Zaia e i suoi lo escludono.

Dunque per ora la situazione geografico-cromatica resta la seguente: Lombardia, Piemonte, Campania, Calabria, Toscana, Valle d’Aosta, provincia di Bolzano e Abruzzo (con ordinanza del governatore Marsilio) in zona rossa; Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Liguria, Sicilia, Basilicata, Umbria e Puglia (che però rischia il peggioramento) in zona arancione; Lazio, Molise, Sardegna, Veneto e provincia di Trento in fascia gialla.

Agostino Miozzo (Cts) (Ansa)

Le zone rosse entro le regioni

La speranza è che entro la prima decina di dicembre tutte le regioni risultino fuori dalla zona a rischio più alto e sia possibile dar luogo a una regolamentazione più elastica. Tutt’al più si potrebbero prevedere delle zone rosse particolari entro i territori regionali, dove gli indicatori evidenzino ancora una situazione grave. Ciò consentirebbe di attenuare la morsa nei territori più sicuri, come chiedono ormai parecchi sindaci.

Feste e cenoni

Per evitare di replicare gli errori estivi saranno in ogni caso vietati, nel periodo natalizio, feste e cenoni con persone estranee al nucleo familiare e, soprattutto, sarà proibito probabilmente lo spostamento da e per regioni con alto numero di contagi.

Strutture sportive e circoli

Resteranno sicuramente chiusi i circoli e le strutture sportive, le palestre i cinema e i teatri mentre uno spiraglio ci potrebbe essere per i negozi e i ristoranti, che potranno tornare "in semilibertà" se rispetteranno le regole che già hanno.

Ma di cosa si parla in concreto?

I negozi

Molti presidenti di regione chiedono apertamente la riapertura dei centri commerciali nei fine settimana. Se ciò avverrà potrebbe essere prorogato l’orario dei negozi al dettaglio proprio per favorire lo scaglionamento agli ingressi ed evitare alte concentrazioni di persone. Secondo il coordinatore del comitato tecnico-scientifico Miozzo si potrebbe, di conseguenza, parlare di una seminormalità. A patto ovviamente di rispettare puntualmente le regole.

Bar e ristoranti (Ansa)

Bar e ristoranti

Un altro punto fondamentale – come ricorda il quotidiano milanese – concerne la riapertura di bar e ristoranti di sera nelle zone gialle e, per parte della giornata, in quelle arancione. A tal proposito potrebbe essere mantenuto tuttavia il limite dei 4 posti a tavola, anche se c’è chi parla di aumentarli a 6. Per quanto riguarda pranzi e cene a casa, resta - come accennato - la raccomandazione di stare in famiglia, soprattutto per proteggere gli anziani e le persone più a rischio. Ovviamente si reputa scontato che i commensali attorno alla tavola di casa possano essere in numero maggiore di quanto indicato per bar o ristoranti.

Coprifuoco e assembramenti

Nel periodo pre-festivo potrebbe inoltre cambiare l’orario del coprifuoco, magari facendo slittare di una o due ore l’inizio dello stesso. Resterebbe ovviamente il divieto di assembramento nelle piazze e nelle strade, e quello di sostare davanti ai locali.

La mediazione con le Regioni

Insomma si cerca di scongiurare lo spettro delle feste natalizie e di capodanno in completa chiusura. Il governo cerca allo scopo di mediare con i governatori, che puntano ad un graduale allentamento in vista del Natale, anche per evitare il disastro economico. Così all’orizzonte si prospetta il nuovo, apposito, Dpcm, anche se questo non significherà un ritorno alla normalità. Il coordinatore del Cts, Angelo Miozzo infatti non si nasconde dietro il proverbiale dito: “Un Natale tradizionale – avverte - ce lo dobbiamo scordare".

Il tavolo del confronto

Del resto i punti da affrontare tra enti territoriali ed esecutivo sono tanti, e dovrebbero finire sul tavolo del vertice convocato dal ministro per le Autonomie Francesco Boccia, a cui prenderanno parte anche l'Iss e il ministro della Salute. Pare che l’esecutivo sia predisposto all'ascolto, ma “senza alcuna intenzione di modificare il sistema di monitoraggio” della situazione virus.

I 21 criteri di valutazione

Restano cioè i 21 criteri per la definizione delle tre fasce, così come avevano chiesto gli stessi governatori nella Conferenza delle Regioni.

I vaccini

Nel frattempo anche il Commissario per l'emergenza Domenico Arcuri avrebbe sentito le regioni e comunicato le linee del Piano vaccini. Questi - disponibili per circa 1,7 milioni di persone - riguarderanno prioritariamente ospedali ed Rsa. Per le somministrazioni su ampia scala si prevede, invece, di ricorrere al drive-through, ovvero alla somministrazione nelle auto.

Michele Emiliano (Ansa)

Le richieste dei governatori

Alcuni governatori hanno infine già inoltrato richieste ad hoc al governo. Il presidente della Puglia Michele Emiliano avrebbe inviato, per esempio, una lettera al ministro Speranza per chiedere – come riportano le agenzie - "l'adozione di un provvedimento che inserisca esclusivamente i territori delle province di Foggia e di Bat (Barletta-Andria-Trani )

nella cosiddetta "zona rossa", in quanto caratterizzati da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto".

Quello lombardo, Attilio Fontana, avrebbe fatto presente che "è meglio un po' di cautela all'inizio che rincorrere poi una ripartenza del virus. Meglio un po' di cautela iniziale e cercare di metterci in sicurezza. Anche perché dobbiamo fare il Natale e dobbiamo farlo con una certa libertà. Noi abbiamo già iniziato una fase di leggero ma significativo miglioramento. Il nostro Rt è sceso in maniera sostanziale, tanto che in base ai numeri noi rientreremmo oggi in una zona arancione".

Avere un Natale "il più normale possibile" è anche l'obiettivo del presidente della Liguria, Giovanni Toti. Ma - avverte il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, "se immaginiamo di farlo come qualcuno ha vissuto le settimane dell'estate, a gennaio o febbraio ritorneremo in questa situazione e non possiamo permettercelo".