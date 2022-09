Il mistero della scomparsa della pagina Facebook di Di Maio

Milano, 29 set. (askanews) - Sparito. Irraggiungibile. Il profilo ufficiale Facebook di Luigi di Maio non c'è più. L'ex leader dei Cinque Stelle e attuale leader di Impegno Civico, che su quel profilo era molto attivo postando ai suoi circa 2,4 milioni di follower commenti e video con i suoi interventi politici e istituzionali, non esiste più ufficialmente sul social network.Un mistero del quale si è occupato Il Fatto Quotidiano che ha cercato di contattare lo staff personale del ministro degli Esteri, al momento invano, e ipotizzando tre spiegazioni: una messa in stand by della pagina, non rendendola più visibile. Oppure, la cancellazione definitiva del profilo, alquanto improbabile considerato il patrimonio di milioni di follower. O ancora, ultima spegazione: che la scomparsa della pagina sia opera di un hacker oppure la conseguenza di un errore tecnico di Facebook.