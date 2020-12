Il messaggio del Presidente: "Il mio ultimo anno in un'Italia da ricostruire. Vaccinarsi è un dovere"

“Quello che inizia sarà il mio ultimo anno da Presidente della Repubblica. Coinciderà con il primo anno da dedicare alla ripresa della vita economica e sociale del nostro Paese. La ripartenza sarà al centro. Ci aspetta un anno di lavoro intenso. Abbiamo le risorse per farcela. Auguri a tutti voi”. Con queste parole Sergio Mattarella ha chiuso il tradizionale messaggio di fine anno agli italiani. Un messaggio, che, come ci si aspettava, è stato dedicato in gran parte alla pandemia e alle sue conseguenze che hanno messo a dura prova il tessuto sociale ed economico del nostro Paese. Quindici minuti fatti di sobrietà e di empatia, di richiamo all’unità nazionale e di cauto ottimismo. Dietro di lui, come numi tutelari, la bandiera del Quirinale, quella della Repubblica Italiana e quella dell’Europa. Il presidente non ha taciuto le difficoltà del particolare momento che tutti viviamo e anzi ha confessato: “Avvicinandosi questo tradizionale appuntamento di fine anno, ho avvertito la difficoltà di trovare le parole adatte per esprimere a ciascuno di voi un pensiero augurale. Sono giorni, questi, in cui convivono angoscia e speranza. La pandemia che stiamo affrontando mette a rischio le nostre esistenze, ferisce il nostro modo di vivere".

Come di consueto Mattarella è riuscito a intercettare lo stato d’animo di tanti di noi: "Vorremmo tornare a essere immersi in realtà e in esperienze che ci sono consuete. Ad avere ospedali non investiti dall'emergenza. Scuole e Università aperte, per i nostri bambini e i nostri giovani. Anziani non più isolati per necessità e precauzione. Fabbriche, teatri, ristoranti, negozi pienamente funzionanti. Trasporti regolari. Normali contatti con i Paesi a noi vicini e con i più lontani, con i quali abbiamo costruito relazioni in tutti questi anni. Aspiriamo a riappropriarci della nostra vita".

Inevitabile un excursus su quello che è successo così sintetizzato: "Il virus, sconosciuto e imprevedibile, ci ha colpito prima di ogni altro Paese europeo. L'inizio del tunnel. Con la drammatica contabilità dei contagi, delle morti. Le immagini delle strade e delle piazze deserte. Le tante solitudini. Il pensiero straziante di chi moriva senza avere accanto i propri cari". E poi le cicale estive che hanno illuso un po’ tutti: "L'arrivo dell'estate ha portato con sé l'illusione dello scampato pericolo, un diffuso rilassamento. Con il desiderio, comprensibile, di ricominciare a vivere come prima, di porre tra parentesi questo incubo. Poi, a settembre, la seconda offensiva del virus. Prima nei Paesi vicini a noi, e poi qui, in Italia. Ancora contagi, siamo oltre due milioni, ancora vittime, ancora dolore che si rinnova. Mentre continua l'impegno generoso di medici e operatori sanitari". E ancora: "Il mondo è stato colpito duramente. Ovunque. Anche l'Italia ha pagato un prezzo molto alto. Rivolgendomi a voi parto proprio da qui: dalla necessità di dare insieme memoria di quello che abbiamo vissuto in questo anno. Senza chiudere gli occhi di fronte alla realtà".

Poi il discorso ha virato sul vaccino, rispetto al quale Mattarella ha voluto dire parole chiare, capaci di indicare la strada da seguire e di rompere gli indugi di indecisi e dubbiosi: "La scienza ci offre l'arma più forte, prevalendo su ignoranza e pregiudizi. Vaccinarsi è scelta di dovere e responsabilità. Tanto più per chi opera a contatto malati e più fragili. Ora a tutti e ovunque, senza distinzioni, dovrà essere consentito di vaccinarsi gratuitamente: perché è giusto e perché necessario per la sicurezza comune. Io mi vaccinerò appena possibile, dopo le categorie che, essendo a rischio maggiore, debbono avere la precedenza".

Un monito a Conte e al Governo sul Recovery Fund: "Il piano europeo per la ripresa, e la sua declinazione nazionale, che deve essere concreta, efficace, rigorosa, senza disperdere risorse - possono permetterci di superare fragilità strutturali che hanno impedito all'Italia di crescere come avrebbe potuto. Cambiamo ciò che va cambiato, rimettendoci coraggiosamente in gioco. Lo dobbiamo a noi stessi, lo dobbiamo alle giovani generazioni. Ognuno faccia la propria parte".

Attenzione particolare al senso di comunità e alla solidarietà: "La pandemia ci ha fatto riscoprire quanto siamo legati agli altri; quanto ciascuno di noi dipenda dagli altri. Come abbiamo veduto, la solidarietà è tornata a mostrarsi base necessaria della convivenza e della società. Solidarietà internazionale. Solidarietà in Europa. Solidarietà all'interno delle nostre comunità" .

Mattarella non nasconde nemmeno gli errori, per certi versi inevitabili, che sono stati fatti: "La fiducia di cui abbiamo bisogno si costruisce così: tenendo connesse le responsabilità delle istituzioni con i sentimenti delle persone. La pandemia ha accentuato limiti e ritardi del nostro Paese. Ci sono stati certamente anche errori nel fronteggiare una realtà improvvisa e sconosciuta. Si poteva fare di più e meglio? Probabilmente sì, come sempre. Ma non va ignorato neppure quanto di positivo è stato realizzato e ha consentito la tenuta del Paese grazie all'impegno dispiegato da tante parti".

Infine Mattarella suona la carica pensando al nuovo anno: "Il 2021 deve essere l'anno della sconfitta del virus e il primo della ripresa. Abbiamo avuto la capacità di reagire. La società ha dovuto rallentare ma non si è fermata. Non siamo in balìa degli eventi. Ora dobbiamo preparare il futuro. Non viviamo in una parentesi della storia. Questo è tempo di costruttori. I prossimi mesi rappresentano un passaggio decisivo per uscire dall'emergenza e per porre le basi di una stagione nuova". Come? Il Presidente non ha dubbi: la carta vincente si chiama unità civile: “La sfida che è dinanzi a quanti rivestono ruoli dirigenziali nei vari ambiti, e davanti a tutti noi, richiama l'unità morale e civile degli italiani. Non si tratta di annullare le diversità di idee, di ruoli, di interessi ma di realizzare quella convergenza di fondo che ha permesso al nostro Paese di superare momenti storici di grande, talvolta drammatica, difficoltà. L'Italia ha le carte in regola per riuscire in questa impresa".

Un ringraziamento speciale Mattarella lo ha voluto riservare a Papa Francesco “testimone di speranza e giustizia” e a tutti noi italiani per i “sacrifici fatti con grande senso di responsabilità”.