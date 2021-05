Il grande gioco del Colle è cominciato: Mattarella verso l'addio ma tutti fanno calcoli sulla sua riconferma

“Non è escluso che dovremo chiedere a Mattarella di restare” dice il deputato del Pd, e costituzionalista Stefano Ceccanti. “Il pressing su Mattarella durerà fino alla fine”, sospira il costituzionalista Giovanni Guzzetta, il quale ritiene che, qualora si creasse un impasse insuperabile sulla scelta del suo successore, tra le forze politiche, “il candidato più probabile a succedere a Mattarella è… Mattarella!”. Inoltre, passeggiando per un Transatlantico della Camera (il quale, da quando siamo entrati in epoca Covid, si è trasferito nel cortile d’Onore prospiciente), i pochi deputati presenti – di giovedì pomeriggio, sic – ammiccano e strizzano l’occhio come quelli che la sanno lunga: “Farà come Napolitano – dicono – si farà pregare e poi accettare il bis (cioè la rielezione a tempo, ndr.) per il ‘supremo bene’ della Nazione. Chi sta al Colle ci vuol restare…”. Al di là del fatto che non è vero, tutti i dichiaranti – Ceccanti, Guzzetta, i peones di Montecitorio – sembrano, come si suol dire a Roma, ‘de coccio’. Mattarella ha detto in più di un’occasione, e con diversi registri, uditori e linguaggi, ciò che pensa della questione: non si farà rieleggere, e punto.

Una sola certezza, Mattarella non si ricandida

Una cosa sola certa c’è, nel ‘grande gioco’ della corsa al Colle che, stavolta, si è aperto anzitempo, rispetto al solito e che andrà avanti imperterrito per tutti gli otto mesi che ci separano da quando verranno aperte le urne dell’elezione quirinalizia. Sergio Mattarella non accetterà mai un bis. Il punto, per lui, era ovvio e definito, ma non lo è. Le pressioni, e le richieste, di molti parlamentari, alcuni partiti politici, delle cancellerie europee e degli Usa, per non dire di intellettuali, artisti, scienziati, showman (Roberto Benigni, Piero Angela, Gepi Cucciari – sic – Edith Bruck, etc.) che sono saliti al Colle per ricevere premi vari, onorificenze e hanno esternato uscendone, a che Mattarella accetti un nuovo incarico, seppur ‘a tempo’, come fu, nel 2013, per Napolitano, sono state, in questi mesi, ripetute e asfissianti. Del resto, la popolarità dell’attuale Presidente è molto cresciuta con il passare del tempo del settennato, specie negli ultimi anni, quelli della pandemia. Un senso di vicinanza, non di lontananza, delle Istituzioni, nel momento tragico, “l’ora più buia”, rispetto al Paese che oggi ‘ama’ il suo Presidente.

“Sette anni possono bastare”

Ma sette anni al Quirinale sono più che sufficienti ha più volte detto e ribadito Sergio Mattarella. L’attuale inquilino del Colle – ex professore di diritto costituzionale, ex giudice della Consulta, due elementi del curriculum da tenere a mente - in modo ufficiale per ben tre volte, e in modo informale l’altro ieri, ha detto, a chiare lettere, che non intende farsi rieleggere neppure per poco, neppure per un anno, a garantire la ‘transizione’. La prima volta che toccò l’argomento fu durante il discorso di Capodanno 2021 agli italiani, quando – in un’occasione che era, insieme, formale e colloquiale – ricordò a tutti che “quello che inizia sarà l’ultimo anno del mio mandato”. La seconda volta ribadì il punto a febbraio di quest’anno. In questo caso il ‘messaggio’ era rivolto al mondo politico e in punta di diritto.

Con la ‘scusa’ di festeggiare i 130 anni della nascita di un suo predecessore, Antonio Segni, ne riprese il messaggio inviato alle Camere e datato 1963, messaggio rimasto, ovviamente, inascoltato: sette anni sono abbastanza, era il concetto espresso da Segni, per assicurare la continuità dello Stato. E qui il tema si fa spinoso, a metà tra la prassi e il diritto costituzionale. La Carta costituzionale, infatti, non vieta espressamente la rielezione. Sull’argomento, semplicemente, tace, ma che i padri costituenti non la volessero è cosa ben nota. La Costituzione ‘materiale’, con il suo no de facto alla rielezione, aveva sempre fatto aggio sulla Costituzione ‘scritta’, silente sul punto, fino al bis – realizzatosi per la prima volta nel 2013 – della presidenza di Giorgio Napolitano che, dunque, è durata 9 anni (7 anni, 2006-2013, più altri due, 2013-2015), fino a oggi un vero record che, appunto, Mattarella bisserebbe, col suo bis.

“Sono vecchio. Tra otto mesi potrò riposarmi”. L’ultima parola

E così si arriva all’ultima volta, l’altro ieri, in cui il presidente Mattarella parla del suo mandato. L’occasione è assai curiosa. Il Presidente Mattarella interloquisce – fanno notare gli ambienti del Quirinale – “da nonno ai nipotini, in un ambiente informale, giocoso, scolastico”, ma non è la prima volta che Mattarella ‘usa’ i piccoli – uditorio cui tiene molto e cui parla volentieri – per spiegare, in parole semplici, chiare e dirette -cose che i ‘grandi’ (i politici) non voglion capire.

“Tra otto mesi potrò riposarmi”, dice Mattarella, visitando la scuola elementare ‘Geronimo Stilton’ di Roma per la presentazione dell’agenda Il mio diario, realizzata dalla Polizia di Stato. “Sono vecchio”, precisa con un sorriso a ‘interlocutori’ che sono bambini che non superano i dieci anni. In effetti, il 23 luglio – e qui entriamo nel tema del ‘calendario’ – Mattarella compirà 80 anni. Eppure, Pertini fu eletto Presidente a 82 anni e Napolitano, la seconda volta, ne aveva 88. Ma Mattarella viene da un settennato assai pesante e da tre crisi di governo assai turbolenti che hanno avuto, ogni volta, esiti politici del tutto diversi.

Inoltre, il ‘giudice’ della Consulta e lo ‘studioso’ di diritto costituzionale pensa, in cuor suo, che sette anni sono un tempo biblico: rischiano di trasformare una Repubblica in una monarchia, anche se una “monarchia repubblicana” come ha detto, in camera caritatis ai suoi consiglieri. Una prospettiva che proprio non lo ha mai convinto. Restare al Colle altri due anni (fino, cioè, alle Politiche del 2023) vorrebbe dire ‘scavallare’ persino la durata del mandato dei giudici della Corte costituzionale: troppo, veramente troppo.

Le date clou e l'inutile, del ‘toto-Quirinale’

Resta, però, un problema ‘di agenda’: sul taccuino sono segnate, infatti, alcune date clou. Il 3 agosto inizia il ‘semestre bianco’ – se ne parla già ora, della corsa al Colle, figurarsi da allora; e, il 3 febbraio 2022, decade formalmente il settennato di Sergio Mattarella, quindi per quella data si dovranno già essere aperte le urne ‘elettorali’ per eleggere il suo successore. Ma chi, dopo Sergio Mattarella, se non darà bis? Mario Draghi, come vuole e dice, a ogni più sospinto, Matteo Salvini, che pensa e spera che, in questo modo, caduto il governo guidato dall’attuale premier, si vada il prima possibile al voto anticipato? L’attuale ministra alla Giustizia, ed ex presidente della Consulta, Marta Cartabia, che sarebbe anche la prima donna a salire al Colle, come sperano il mondo cattolico (Vaticano in testa) e gli azzurri e che non dispiace al Pd? Finalmente una personalità di centrodestra (la presidente del Senato Casellati, o Carlo Nordio), come vorrebbe Giorgia Meloni?

Un Veltroni, o un Franceschini, o un Gentiloni o un Sassoli, o magari ancora lui, Prodi, come fanno voti nel Pd? Un Giuseppe Conte per toglierlo di mezzo dalla corsa a leader dei 5Stelle come sognano nel M5s? Un Casini come crede di riuscire a fare Renzi? Per ora, è un quien sabe? (chi può saperlo?), ma alcuni candidati sono più ‘plausibili’ di altri…

Salvini candida Draghi che fugge la domanda, ma è assai ‘irritato’ dalle ‘promozioni’ altrui. “Trovo estremamente improprio, per essere gentili, che si discuta del capo dello Stato quando è in carica. L’unico autorizzato a parlare del capo dello Stato è il presidente della Repubblica” taglia corto il premier Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa per illustrare il decreto sostegni bis che si è tenuta ieri sera a largo Chigi.

La Lega ex anti europeista ora spinge per Draghi

Draghi è chiaramente infastidito dalla ‘campagna promozionale’ che su di lui va facendo Salvini. Il quale ha detto e ripetuto, in queste settimane, che “Se Draghi si presenterà come candidato presidente della Repubblica lo sosterremo convintamente”. Salvini spera, spedendo Draghi al Colle, di potergli chiedere in cambio qualcosa, dopo averlo eletto: lo scioglimento delle Camere per aprirsi la strada alle elezioni anticipate. E’ abbastanza ovvia, qui, la considerazione che, dopo il governo Draghi, il terzo di colore politico diverso, nessun altro governo sarebbe possibile, in questa legislatura, fin troppo travagliata e tormentata da cambi di schieramento e di gruppo.



Una ‘irritazione’, quella di Draghi notata ieri e che traspariva forte, che ha costretto Salvini, quasi in stereofonia, all’improvvisa retromarcia: “penso che il presidente Draghi abbia un enorme lavoro davanti nei prossimi mesi e non mi permetto io di indicare a lui cosa dovrà o vorrà fare”. E, poi, un'altra considerazione da mentitore: “Se mi chiedete se oggi sto pensando alle elezioni del Quirinale, rispondo: “no”. Oggi sto pensando alla riapertura delle palestre” (sic). Non pago, ieri, durante Agorà (Rai tre) ha detto che “Mettere una scadenza non mi sembra rispettoso e neppure chiedere a Draghi di dire oggi cosa farà a febbraio 2022”. Lingua biforcuta, dunque, Salvini, che non vede l’ora di mollare il pd, andare a votare e primeggiare sulla sinistra come pure su Berlusconi e la Meloni per imporsi, finalmente, lui come premier del centrodestra.

La lingua biforcuta di Salvini che vuole votare e le attese della Meloni

Il messaggio, neanche troppo velato, di Salvini è dunque che, promuovendo l’ex presidente della Bce al Colle, rimarrebbe vacante Palazzo Chigi. Ed è evidente come non ci siano più margini di manovra per la nascita di un governo diverso da questo: eleggere Draghi al Quirinale nel febbraio del 2022, vuol dire avere la quasi certezza di andare alle elezioni anticipate subito dopo, cioè in primavera del 2022. Certo, un Parlamento che si ammutina, come i ribelli del Bounty, potrebbe cercare di dare vita, un po’ alla disperata, a un nuovo governo non foss’altro che per arrivare alla fatidica soglia della pensione che matura solo dopo 4 anni e 6 mesi, cioè ai primi di settembre del 2022, non un giorno prima. Oppure, al Pd potrebbe riuscire l’aggancio con gli azzurri per dare vita a una ‘maggioranza Ursula’ e sostenere, facendo nascere il quarto governo di colore politico diverso nella legislatura (M5s-Pd-LeU-FI), l’ennesimo ‘ribaltone’, isolando Salvini, ma sono entrambe pie illusioni. I parlamentari sono peones che non possono guidare rivolte, e FI non mollerà mai Lega e centrodestra per il Pd.

Sondaggi alla mano, inoltre, il ritorno alle urne è il primo desiderio non solo del Carroccio ma soprattutto di Fratelli d’Italia. E infatti qualche giorno fa Giorgia Meloni – che su Draghi al Colle si è limitata a un gelido “non ho elementi ora per valutare questo scenario” - si è fatta sfuggire ciò che tutti sanno: “A favore di Draghi c’è il fatto che si andrebbe a votare…”.Pure il Pd, se le amministrative andassero male, potrebbe essere ‘tentato’ dal perseguire la richiesta delle urne e il voto anticipato, una volta assicuratosi, con Draghi al Colle, la saldezza e della linea europeista, filo-americana, atlantista in continuità con l’opera sta già facendo, oggi, come premier.

Letta tifa perché Draghi resti a Chigi, i big dem tifano per se stessi

Sulla sponda opposta, invece, Enrico Letta allontana ogni toto-nome per il Quirinale: “Gennaio è talmente lontano che non sono in grado di dire in questo momento, cosa accadrà in occasione della elezione del presidente della Repubblica”. Il segretario dem batte sempre sullo stesso punto: “Quello che è certo è che questo governo, giorno per giorno e settimana per settimana, deve essere fondamentalmente il governo del delivery, il governo che consegna, che fa le cose, il concetto essenziale che noi auspichiamo è la continuità di governo”. Parole che vanno lette anche al contrario, come in una frase palindroma: se Draghi va al Colle, si apre la strada del voto, non posso permetterlo (alle destre) e neppure permettermelo, dato che il Pd continuerebbe a perdere più consensi di ora e la mia stessa leadership verrebbe messa a rischio.

Poi ci sono i big dem. Zingaretti, quando era segretario, lo chiamava ‘l’ufficio pratiche Quirinale’: aveva un plico di dossier, curriculum e richieste di incontri per parlare solo di quello. Romano Prodi smentisce di starci solo pensando (“Sono più portato a dirigere il governo” ha detto ieri, vantando la sua veneranda età) ma è sempre lì, come un centrocampista mediano, non si muove. Paolo Gentiloni, nel Pd chiamato l’oriundo, perché vive all’estero ma vuole tornare in Italia ci crede, e lavora sottotraccia per questo, mentre David Sassoli si limita a sognarlo, il Colle, per dire di due dem di caratura europea. Dario Franceschini, da ministro, ci scommette su perché, proprio come nell’area neocentrista Pierferdinando Casini, “puntare sullo zero” al Casinò non costa niente, tanto vale scommettere. Walter Veltroni scrive libri, gira film, si trasforma come Zelig persino in giornalista e, già che c’è, dà un’occhiata alle sue quotazioni nel ‘borsino’ del Colle: ci spera ancora, e ci lavora. Speranze al lumicino per donne dem di peso (Bindi, Finocchiaro) e riflettori sulla Cartabia, che piace molto a Leta ma molto poco ai 5Stelle.

Il termometro politico all'interno dei Cinque Stelle

Praticamente la stessa cosa di Letta la dice poi Federico D’Incà, il ministro per i Rapporti con il parlamento dei 5 stelle: “Credo che siamo un pò in anticipo nel parlare del presidente della Repubblica. È giusto farlo forse a novembre, dicembre, in questo momento forse meglio concentrarsi sulle riforme”. In realtà, i 5Stelle – in altre faccende, quelle interne, affaccendati, privi di guida, partito, iscritti e piattaforma social causa rottura con Casaleggio e con Rousseau – non sono in grado di dire né ah né bah di fronte al ‘grande gioco’ del Colle. Qualcuno spera di poter candidare Conte (promoveatur ut amoveatur), qualcuno di tirare fuori nomi come Rosy Bindi, la maggior parte di chiedere il bis a Mattarella mentre non suscita simpatie la Cartabia perché troppo moderata, troppo ciellina, troppo garantista (infatti sta smontando pezzo a pezzo la riforma di Bonafede su giustizia e prescrizione).

Gli altri partiti con Iv come ago della bilancia

LeU vorrebbe candidare personalità ‘di sinistra’, ma non ve ne sono, e si accontenta di Mattarella. Gli ex pentastellati, presenti a frotte nel Misto, sono una nebulosa lontana e insondabile, a rischio franchi tiratori (scelti) che nessun partito o candidato può governare. Renzi – i cui 45 parlamentari possono risultare davvero decisivi se si schierano con il centrodestra o con i giallorossi e che potrebbe, di nuovo, decidere lui il nome del prossimo capo dello Stato - vuole il bis di Mattarella o, in alternativa, vuole lanciare Casini e imporlo al Pd dopo aver stretto un ‘patto di ferro’ con il centrodestra, che però non è detto che ci stia tutto, sul nome di Casini, ma di certo vuole che Draghi resti dov’è, a palazzo Chigi. Forza Italia pure chiede a Mattarella di restare e, in subordine, col Cavaliere ormai malato grave, sogna di candidare il suo ‘ministro’ Gianni Letta.

Certo è che, per Pd e 5 stelle l’obiettivo è arrivare alla fine della legislatura del 2023. Non solo perché da portare a casa ci sono le riforme chieste dall’Europa per avere i fondi del Recovery, ma anche perché il voto nella prossima primavera potrebbe trovare ancora impreparato l’asse composto dal Pd e dai 5 stelle. I dem hanno cambiato segretario solo nelle ultime settimane, il Movimento è impegnato in questi mesi in una profonda fase di rilancio con la regia di Giuseppe Conte: per un’alleanza organica che possa competere alle politiche ci vuole tempo, soldi, iscritti (veri), piattaforme (social) e pure un po’ di sano culo, tra Tribunali e non. Per allontanare lo spettro di elezioni, però, è fondamentale tenere Draghi a Palazzo Chigi e cercare un altro nome per il Quirinale, che prenda i voti non solo dei giallorossi ma anche quelli di Forza Italia. Berlusconiani che eleggono il capo dello Stato insieme ai 5 stelle? Un’ipotesi che definire ardua è un eufemismo. È anche vero, però, che in questo modo si allontanerebbe Forza Italia – che nei sondaggi ha otto punti in meno rispetto ai voti presi nel 2018 – dall’ovile del centrodestra sovranista, anti-europeista e razzista che spinge per andare alle elezioni anticipate e dunque mandare Draghi al Colle. Mancano otto mesi al riposo di Mattarella ma le manovre per il tredicesimo presidente sono già iniziate. Il dodicesimo, infatti, non intende concedere il bis.

Tutti i numeri dei partiti alla ‘sfida per il Colle’

Chi, dopo Mattarella, dunque? Tutti i giochi sono aperti, ma la ‘dura legge dei numeri’ dice che, almeno sulla carta, questa volta è il centrodestra a essere in pole position. Infatti, dentro un ‘collegio elettorale’ di 1011 ‘grandi elettori’ (630 deputati, 321 senatori, trenta delegati regionali, tre per regione), il centrodestra (la somma di Lega+FdI+FI+Udc+Cambiamo) ne ha 450 (412 onorevoli e 30 consiglieri regionali) voti mentre l’alleanza giallorossa (Pd+M5s+LeU) ne ha solo 406 (386 onorevoli e 20 ‘regionali’), 45 sono i parlamentari di Iv (‘ago della bilancia’, il gruppo di Renzi, a seconda con chi si schiererà) e 107 i parlamentari del Misto, una ‘palude’ fatta, per la stragrande maggioranza, di ex pentastellati. Serve la maggioranza dei tre quarti del ‘collegio’ solo nelle prime tre votazioni, dalla quarta basta la maggioranza assoluta. Per il centrodestra, l’antico sogno che in trent’anni di Seconda Repubblica non ha mai colto (le elezioni presidenziali erano sempre ‘sfasate’ rispetto alle Politiche che il centrodestra vinceva – 1994, 2001, 2013 – e sempre in linea con le vittorie del centrosinistra – 1996, 2006, 2013 – e quindi mancavano i numeri), e cioè di poter finalmente esprimere un proprio uomo (o donna) al Colle più alto, è a un passo, ma solo se resta unito e aggrega consensi. Il che, per il centrodestra attuale, non è facile… Ma la Corsa al Colle è aperta, la seguiremo per filo e per segno e ne vedremo di certo delle belle!