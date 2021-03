La leadership di Draghi: dalle scuole aperte al rafforzamento dell’euro. “Fra 3 mesi il vaccino italiano”

Scuola aperte anche in zona rossa,”perchè qui investiamo l nostro tesoretto di miglioramenti nelle curve del virus”. Il ministro Bianchi al lavoro per tamponi veloci all’ingresso delle scuole almeno il lunedì mattina. Così come in settimana sarà dato il via libera definitivo al bonus famiglia (250 euro a partire dal primo giugno). Il decreto, atteso a giorni, per obbligare il personale sanitario a vaccinarsi. Soprattutto il “post pandemia, che è molto vicino, anzi è adesso. Perchè la nostra economia non sono le strade delle nostre città” dove le strade sono spesso cimiteri di saracinesche abbassate e negozi svuotati e abbandonati. “Per fortuna c’è molta gente che lavora. Nelle fabbriche. E questo ce lo dicono i dati”. E in quel territorio che sta tra la pandemia e i post pandemia e in cui stiamo entrando ora, il ruolo fondamentale è quello dei vaccini intesi sia come somministrazione che come produzione.

Fuori dal bunker

Se per Mario Draghi palazzo Chigi è sembrato essere un bunker, almeno nelle prime settimane, possiamo dire che il premier ne è uscito. Esercitando la leadership. Sui temi e nei confronti delle forze che sostengono la sua maggioranza. A Salvini che dice “impensabile” non aprire i ristoranti dopo Pasqua replica con un secco: “Lo decideranno i dati. Che sia desiderabile, non ci sono dubbi”. E al ministro del Turismo Garavaglia (sempre Lega) che ha suggerito agli italiani di prenotare le vacanze, manda a dire: “Speriamo, vorrei tanto farlo anch’io”. Draghi sta esercitando la leadership in Europa dove, a giudicare dal Consiglio europeo di venerdì e dai contatti e dalle scelte di queste settimane, il suo ruolo e la sua autorevolezza si fanno sempre più sentire. Con i Presidenti di Regione che tranquillizza: “Nessun braccio di ferro e nessuna imposizione. Da questa situazione si esce lavorando tutti nella stessa direzione”. E anche con il sistema dei media.

La conferenza stampa di ieri, la seconda e ad una settimana di distanza dalla prima, è stata un mix di ironia, pragmatismo, idee chiare e concise e sano realismo senza promesse nè facili entusiasmi. Draghi la Sfinge sa sorridere e rispondere a tono. A proposito del libro “Strage di stato” scritto da un magistrato in servizio alla Corte di Appello di Messina e con prefazione del procuratore di Catanzaro Gratteri in cui si teorizza che il Covid è “un mix di bufale e complotti” e i vaccini “acqua di fogna”, taglia corto: “L’avesse scritto uno scienziato, un epidemiologo, un virologo, un professore, chissà, forse l’avrei anche letto e magari non ci avrei capito nulla”.

Vaccinati per decreto

Una cosa su cui non si può più tergiversare è l’obbligo di vaccinarsi per il personale sanitario. “Si tratta di una piccola percentuale” mette le mani avanti il ministro Speranza che ha affiancato Draghi nella conferenza stampa. E però quella “piccola percentuale” può fare molti danni come già successo in alcune Rsa. E’ dovuta intervenire la magistratura con sospensioni, allontanamenti. Insomma, serve una linea unica e chiara per tutti. Al testo del decreto sta la ministra della Giustizia Marta Cartabia, che da giudice costituzionale firmò una delle sentenze con cui la Consulta ha sostenuto la legittimità dell'obbligo vaccinale (la 5/2018 con cui confermò la costituzionalità del decreto Lorenzin per obbligo degli under 16 contro cui aveva tatto ricorso la regione Veneto). Allora la Corte ritenne “non irragionevole”in quello specifico contesto (c'era un 'epidemia di morbillo) il sacrificio della libera autodeterminazione individuale in nome della "tutela degli altri beni costituzionali coinvolti", a partire dalla salute individuale e collettiva.

Sarà un decreto a tre firme più la Presidenza del consiglio perchè il tema coinvolge il ministro della Salute e del Lavoro. Forza Italia esulta: “E’ stato dato seguito ad una nostra iniziativa parlamentare”. Prima il governatore della Liguria Giovanni Toti. Poi la senatrice Licia Ronzulli che una settimana fa ha depositato un disegno di legge sull’obbligo vaccinale per il personale sanitario. Insomma, se si vuole in pochi giorni il decreto sarà pronto. Sarà l’occasione per vedere cosa resta in questo Parlamento del populismo no vax di destra e di sinistra. Italia viva si mette sul petto altre due medaglie: il bonus Famiglia, una proposta lanciata due anni fa alla Leopolda e che oggi diventa realtà e i test rapidi nelle scuole. Quando Matteo Renzi lo propose, un anno fa, fu preso per matto o giù di lì.

500 mila vaccinati al giorno nel mese di aprile

Tra domenica e lunedì sono in arrivo circa tre milioni di dosi tra Pfizer, Astrazeneka e Moderna. Il commissario Figliuolo è in tour nelle regioni per ottimizzare, velocizzare, sburocratizzare la tempistica negli hub. “Giovedì siamo a 246 mila inoculazioni al giorno” dice soddisfatto il ministro Speranza. Draghi ha un chiodo fisso: il vaccino made in Eu e in Italia che vuol dire sicurezza per i cittadini, ripresa economica, “sovranità strategica” e “autonomia vaccinale”. Significa mettere in sicurezza i cittadini, al riparo da ciniche guerre commerciali, creare nuovi posti di lavoro di qualità, investire sulla ricerca. Per l’Europa significa giocare il proprio ruolo in una nuova guerra diplomatica, quella sui vaccini, dove siamo rimasti pericolosamente indietro rispetto a Usa, Gb, Cina e Russia.

Draghi ha detto di “non aver voglia di trovare i colpevoli” e di guardare a passato. Occorre guardare al futuro. Che “non è il blocco totale dell’export verso paesi fuori dalle Ue la soluzione rispetto ad aziende farmaceutiche che non hanno rispettato i piani”. Non si è dilungato sui 29 milioni di dosi di Astrazeneca trovati nella fabbrica di Anagni anche se ha riservato a Big pharma una stoccata micidiale: “E’ chiaro che qualcuno s’è rivenduto le dosi 3/4 volte”. Cialtroni e truffatori.

Così, ha ammesso Draghi, “non se ne esce”. La strategia è tutta nel piano vaccini. E’ il primo dossier aperto appena insediato. Lo ha affidato al ministro Giorgetti che ha lavorato a braccetto con il commissario Thierry Breton. Il risultato sono, al momento, 55 stabilimenti in tutta Europa, tra nuovi e convertiti, dedicati alla produzione di vaccini. Solo in Italia saranno operativi cinque stabilimenti (due nel Lazio, uno a Monza, una a Ferentino e uno a Lecce) a cui si aggiungerà “entro 3/4 mesi”, ha promesso anche il ministro Speranza, la produzione del vicino italiano Rehitera. In Europa è prevista una produzione di 2,5 miliardi di dosi entro la fine del 2021. Tutti gli sforzi devono essere messi qua. E al governatore De Luca manda a dire di andarci piano con l’ordinazione di Sputnik V, il vaccino russo. “Se va tutto bene, Ema darà le autorizzazioni non prima di 2/3 mesi”. A quel punto l’Europa e l’Italia avranno i propri vaccini e se li produrranno in casa.

La leadership in Europa

Alle conferenza stampa, la portavoce Paola Ansuini riserva sempre una quota di domande (ieri ne sono state autorizzate in tutto oltre venti) a giornalisti della stampa estera. E ieri anche ai corrispondenti da Bruxelles perchè in realtà doveva essere la conferenza stampa post Consiglio. Nelle risposte emerge chiaramente la predilezione di Draghi nel rispondere su temi economici. E in controluce anche la costruzione di una leadership europea. Che Mario Draghi sicuramente vanta già nella sostanza. Ma in questo caso anche con la forma del ruolo.

Eurobond, un vero e proprio “bilancio federale europeo”, una politica fiscale sono stati oltre a vaccini e pandemia, gli altri temi discussi all’Eurosummit. Draghi ha messo sul tavolo, appunto, la necessità di creare un titolo comune di debito europeo, di rafforzare il ruolo dell’euro per dargli finalmente un ruolo e una forza internazionale paragonabili a quelli del dollaro. Una forza che l'euro oggi non può avere, perché mancano all'Ue gli strumenti che hanno gli Stati Uniti: una vera unione bancaria, una unione del mercato dei capitali, e, appunto, un cospicuo bilancio federale che emetta titoli di debito sicuri. Germania e i paesi 'frugali' del Nord non vogliono (non a caso la domanda è stata fatta dal corrispondente quotidiano economico tedesco Handesblatt), però Draghi in questo sta costruendo un asse molto importante con Emmanuel Macron. Che proprio ieri in un’intervista a La Stampa ha denunciato la scarsa capacità di rischio imprenditoriale (la vicenda viccini ne è il clamoroso esempio) da parte dell’Europa. Capacità che non puoi avere se non hai alle spalle la sicurezza di un bilanci comune, una politica fiscale comune e strumenti per fare debito collettivo. Insomma, “una vera integrazione economica europea”.

La “lezione” di Draghi: cosa manca all’euro

“Il contesto di quella discussione - ha spiegato il presidente del Consiglio - era l'importanza del ruolo internazionale dell'euro. Di tanto in tanto le varie istituzioni europee si svegliano - ha ironizzato - e guardano a quanto è importante l'euro come valuta di riserva internazionale, come valuta utilizzata negli scambi internazionali. E regolarmente vedono che il dollaro è tanto importante e l'Euro è poco importante”. Il punto è che il valore e il ruolo internazionale del dollaro servano dal fatto che “il debito pubblico, il debito del Tesoro americano, è il titolo finanziario più scambiato nel mondo; mentre noi abbiamo il debito dei vari paesi membri, che non ha la caratteristica dei titoli americani di essere completamente privi di rischi”. Inoltre “gli Stati Uniti hanno un mercato di capitali gigantesco, dove tutte le società possono emettere azioni che vengono scambiate dovunque allo stesso prezzo. Noi non abbiamo una Unione dei capitali, un mercato unico dei capitali. Abbiamo una Unione bancaria che è stata avviata qualche anno fa con grandi sforzi e che incontra ancora vari ostacoli. Loro invece, gli Stati Uniti, hanno una vera unione bancaria”. Inoltre “gli Stati Uniti hanno un bilancio federale e noi non l'abbiamo, abbiamo un piccolo bilancio comunitario che ora sta crescendo a causa della pandemia, ma non è utilizzato per affrontare le situazioni di debolezza o di forza dei singoli paesi europei, non è utilizzato, come dicono gli economisti in funzione anticiclica, cioè di stabilizzazione dell’economia". Quindi, benissimo “parlare di valore internazionale dell'Euro, ma non bisogna farsi troppe illusioni finché non si risolvono questi problemi”. Che comunque è necessario mettere sul tavolo per avviare la discussione e avere almeno “un impegno politico che l’Europa marcia in quella direzione”. Così all’eurobond “si arriva quando ci si vorrà arrivare tutti”. A cominciare dal fatto che “un titolo comune emesso presuppone un bilancio comune”. Ripetere le stesse cose fa bene, ha detto Draghi, “ importate perchè uno dei pericoli è che certi messaggi a un certo punto spariscano”. In generale, “è sempre bene aver chiaro questo: si deve sapere qual è la risposta essenziale, e si deve sapere che se si fanno delle cose che non rispondono, che sono marginali, ci si deve aspettare un risultato marginale”. E per essere chiari, i titoli emessi dalla Commissione europea per finanziare Next Generation EU non sono tecnicamente eurobond perchè al momento almeno si tratta di una iniziativa “una tantum”. E al momento, per quanto ne sappia il premier, non si è discusso di aumentare le risorse di Next generation Eu.

“Ci giochiamo tutto nei prossimi sei mesi”

Tornando sul breve periodo, il premier, sempre rispondendo alle domande, ha parlato dell’importanza dei prossimi sei mesi. “Dobbiamo pianificare ora il futuro, a cominciare dai prossimi sei mesi, occorre azzeccare una politica economica ben congegnata. Vale per l’Italia e per l’Europa. Parliamo della quantità e della qualità di stimolo che riusciremo a iniettare nell'economia. In Europa occorre fare di più, oggi il pericolo è fare poco, non troppo”. Ecco perchè ci sarà un ulteriore scostamento di bilancio, a metà aprile, insieme al prossimo Def, Di quanto ancora non si sa. Si sa però a cosa servirà: “Ci sposteremo verso gli investimenti, per creare posti di lavoro, con nuovi progetti nella digitalizzazione, nella lotta al cambiamento climatico. La sfida per questo Governo è attuare il vecchio che va bene e non è stato attuato e aprire il nuovo che serve”.