Roma, 4 giu. (askanews) - Il Parlamento ha convertito definitivamente in legge il decreto liquidità del Governo per gli aiuti alle imprese in crisi per gli effetti del Coronavirus. Il governo ha infatti incassato la fiducia posta al Senato sulla conversione in legge del decreto già approvato dalla Camera con 156 voti favorevoli e 119 voti contrari. Il provvedimento è passato senza modifiche a Palazzo Madama.