Il Cremlino: la Russia non è stata invitata a funerali di Silvio Berlusconi

Roma, 14 giu. (askanews) - La Russia non è stata invitata ai funerali dell'ex primo ministro italiano Silvio Berlusconi, ha detto il consigliere del Cremlino Yury Ushakov, scrive Ria novosti. "La funzione commemorativa è oggi nel Duomo di Milano, alle 15:00. Non sappiamo ancora il livello di presenza straniera ai funerali, ma la parte russa non è stata invitata a questa cerimonia", ha detto Ushakov durante un briefing.