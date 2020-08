E per ultimo cantò il Grillo... Tra addii veri e addii finti l’M5s è nel marasma

Un addio vero (minore, ma comunque l’ennesimo), quello del deputato pugliese Paolo Lattanzio e un addio mezzo vero, mezzo finto, forse più avanti, quella di un (ex) pezzo da Novanta del Movimento 5Stelle, l’ex ministra, ed ex capogruppo alla Camera a inizio legislatura, Giulia Grillo.

Grande è il disordine sotto il cielo pentastellato…

Nel magico mondo dei 5Stelle sta succedendo di tutto e, pur essendo una citazione banale, come direbbe il presidente della Cina comunista, Mao Zedong, “grande è il disordine sotto il cielo, quindi la situazione è eccellente”. Solo che, di ‘eccellente’, dentro i 5Stelle, c’è ben poco. I problemi sono tanti e complessi: rendicontazioni e versamenti alla piattaforma Rousseau che latitano (‘il piatto piange’); regola del doppio mandato, che gran parte dei pentastellati vorrebbe abolire per sempre; scontro interno e furioso tra correnti e ‘capataz’; Stati generali ‘rifondativi’ del Movimento rinviati sine die, con la scusa del Covid19; prospettive politiche contraddittorie e contrastanti; tentativo di rompere, in via definitiva, il cordone ombelicale con la Casaleggio Associati in piena azione da parte di molti. Ma, come sempre, bisogna procedere con ordine e, quindi, provare a riprendere il bandolo della matassa, e dall’inizio.

Giulia Grillo, una pasionaria M5s storica e le sue gaffes

Giulia Grillo ieri mattina, annuncia che passa al gruppo Misto perché dei suoi compagni di partito non ne può più. Passata qualche ora, ci ripensa, dice che è stato il giornalista che ha ‘equivocato’ e assicura che non se ne va. Catanese, classe 1975, la Grillo è una veterana, in Parlamento, del M5s. Già eletta nella legislatura 2013-2018, quando fa pure la vicecapogruppo, il suo astro brilla dopo la rielezione alle Politiche del 2018. Diventa prima capogruppo e, in pochi mesi, ministro in un dicastero delicato e pesante di suo, quello della Sanità, ma incorre in una serie di gaffes: nega la validità dell’obbligo dei vaccini a scuola, polemizza con il virologo Roberto Burioni, etc.

Le contorsioni dell’ex ministro Grillo: va, resta, forse va

Ieri, però, come un temporale d’agosto, la Grillo decide che bisogna lanciare un segnale e proprio mentre la barca, quella del M5s, fa acqua da tutte le parti. Rilascia un colloquio con il quotidiano torinese La Stampa in cui dice, papale papale, che “La mia esperienza con il M5s è al capolinea” e che, dunque, se ne andrà al gruppo Misto. Le critiche della Grillo sono pesanti e circostanziate, con tanto di dolori e patemi personali: “La verità è che sono molto stanca. Ripeto le stesse cose da mesi, ma vedo sempre delle resistenze al nostro interno che non permettono al Movimento di evolversi”.

E, poi, ancora: “Dovevamo darci dei nuovi obiettivi, parlare di temi e di un riassetto della leadership del Movimento già a gennaio, invece si rimanda, si rimanda e si rimanda ancora” dice la Grillo ‘versione uno’, riferendosi anche agli Stati generali pentastellati congelati per il Covid-19. Conclusione amara: “Basta nascondere la testa sotto la sabbia”. Le colpe? La Grillo se la prende Vito Crimi (“non è possibile lasciarlo lì, senza legittimazione, a sette mesi dall’addio di Di Maio”), ma ce l’ha un po’ con tutti: Di Maio, Fico, Casaleggio jr e, soprattutto, Beppe Grillo che non l’ha mai più supportata.

La Grillo, per ore, non smentisce, anche se si rende irraggiungibile alle telefonate di colleghi e cronisti. A distanza di diverse ore, ecco la Grillo ‘versione numero 2’: “Devo fare questo video (su Facebook, ndr.) perché in queste ore c’è stato un misunderstanding incredibile, per cui io sarei passata al Misto. Ovviamente, non è così. Ho fatto una chiacchierata con un giornalista, lui mi chiede se farò il capogruppo e io rispondo che piuttosto me ne vado. È stata una battuta provocatoria, che si fa in un momenti di difficoltà ed esasperazione”. “Perché sì, questo è vero – continua - ci sono cose che non vanno bene nel M5S, ma io questo l’ho sempre detto e lo continuo a dire”. La smentita della Grillo è molto debole (infatti, formalmente, non lo è affatto), tanto che poi aggiunge: “Spero di non dovermene mai andare dal M5S. Per me sarebbe molto doloroso come quando due fidanzati si lasciano, ma ribadisco che bisogna rifondare la linea politica, riorganizzare il Movimento in maniera partecipata, quindi niente cose calate dall’alto”.

Se ne va pure Lattanzio, ma stavolta la notizia è vera…

Ma dai 5stelle il fuggi-fuggi è continuo e incessante. Non sono neppure le sette di sera che arriva un altro flash battuto dalle agenzie: se ne va il deputato barese Paolo Lattanzio. Stavolta, però, la notizia è vera e Lattanzio, critico da mesi perché il Movimento non aveva voluto stringere alleanze con il candidato alla presidenza della regione Puglia, Michele Emiliano, che invece lui ha deciso di appoggiare, tira le somme e annuncia (via Facebook, ca va sans dire): “Ho consegnato alla presidenza della Camera dei Deputati la lettera con cui comunico la mia uscita dal gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle. La motivazione, nota da tempo, è legata all’aperto dissenso rispetto alle scelte strategiche di mancato posizionamento in uno schieramento largo di centro-sinistra per le Regionali”.

Lo sport preferito dei grillini: i ‘cambi di casacca’…

Quella dei cambi di casacca, tra fughe ed espulsioni, dei parlamentari M5s è più di un’emorragia, è un salasso che fa male e impressiona, nei numeri: 14 senatori e 22 deputati, dall’inizio della legislatura, all’interno di un tourbillion di ‘cambi di casacca’ che ha investito ben 100 parlamentari, dall’inizio della legislatura a oggi, cioè in appena due anni. L’ultimo, avvenuto poco prima di quello di Lattanzio, in ordine temporale, è stato il clamoroso abbandono del M5a che il presidente della commissione Finanze, Raffaele Trano, ha effettuato perché, eletto con i voti del centrodestra mentre il prescelto doveva essere un altro, ha pensato bene di abbandonare la ‘casacca’ pentastellata per tenersi stretta quella di presidente di commissione. In totale, ad oggi, l’M5s – che aveva 222 deputati, a inizio legislatura, e che ora ne ha solo 201 (-21), al netto di Lattanzio (e fa 22), e 109 senatori contro gli attuali 95 (-14) ha perso, in buona sostanza, ben 35 parlamentari, una quadrata legione, o una falange oplitica, che dir si voglia.

Crippa e Perilli, come Crimi, non sono all’altezza

La goccia che ha fatto traboccare il vaso, nelle truppe grilline (peones come big) è stato il turn over a livello di presidenti di commissione che si fa ogni metà legislatura. L’M5s ne ha perse ben due, causa fronda interna e franchi tiratori variamente assortiti, i due capigruppo (Crippa e Perilli,) non sono stati all’altezza della situazione (tutti si lamentano di loro e ieri la Grillo rimarcava il punto), come non è all’altezza di saper gestire le questioni politiche principali sul tappeto il ‘povero’, come lo chiamano tutti, reggente, da quando Di Maio si è dimesso, Vito Crimi.

Ma se il Movimento è entrato in uno stato di totale marasma, superiore alle normali e perenni fibrillazioni interne che ne contraddistinguono la vita sin dagli esordi, i problemi di fondo sono altri e attengono tutti al conquibus. Molti parlamentari, compresi diversi big (un lungo rosario: Taverna, Fraccaro, Di Stefano, Sibilia, Morra, etc. etc. etc.), non rimborsano più quanto devono al Movimento: non solo i 300 euro mensili all’associazione Rousseau ma anche i 2300 euro mensili totali che vanno versati al Movimento: su 296 onorevoli, ben 79 non danno più un euro, e da gennaio, le lettere ai morosi sono partite, ma senza alcuna risposta.

Il vero scontro: i rimborsi e i morosi, il vincolo del doppio mandato e il legame con Rousseau da rescindere

Infatti, il vero nodo politico è la presenza, ritenuta ormai da tutti troppo ingombrante, della piattaforma Rousseau (che pretende i 300 euro mensili e vuole pure decidere la linea) e del suo guru, Casaleggio jr. L’ultimo affondo, partito con una lettera firmata già da 30 parlamentari, è stato contro le spese per la comunicazione, lievitate a quasi 800mila euro (785 mila euro con un sonoro più 125 mila sul 2020), che vengono imputate al mostro succhia-sangue Rousseau.

La verità politica, e lo scontro interno, però, non è (solo) sul vile denaro, ma anche sul dato di fatto che la ‘casa madre’ – Davide Casaleggio viene spesso a Roma, incontra Conte, sprona ‘Dibba’ a candidarsi a leader del Movimento, teme le mosse di Di Maio, ma ormai è in rotta anche con Grillo - vuole mantenere il tetto dei due mandati, una delle tavole della legge grilline, oltre i quali si torna a casa (tranne, forse, per sindaci e consiglieri comunali e regionali, ma solo per fare un favore alle ‘pupille’ Raggi e Appendino) mentre i big – oltre che i peones – vogliono farla saltare.

Di Maio sogna il ‘mandato zero’ (vuol dire non contare il primo mandato, ovunque esercitato, ma Casaleggio vuole limitarlo solo per le cariche locali) e molti pentastellati sognano il definitivo affrancamento dalla ‘casa madre’. Ma per togliere il nome e il simbolo del Movimento, proprietà del terzetto che diede vita al nuovo Statuto (Grillo garante, Di Maio e Casaleggio ne sono i depositari, e solo loro tre), dalle grinfie della Casaleggio&co e dalla piattaforma web Rousseau, la quale oggi ha potere di vita e di morte su ogni decisione politica e statutaria, dato che controlla – in modo assai opaco – tutte le votazioni on-line degli iscritti M5s, o si trova un ‘accomodamento’ tra i tre (ognuno con una sua ‘visione’ politica diversa) oppure si scatena una guerra che potrebbe avere strascichi pesanti e infinite battaglie legali.

Sta arrivando il tempo della ‘rivoluzione’, per i 5Stelle?

E così, dopo le critiche pubbliche - un tempo impensabili – espresse da diversi 5Stelle, ora arriva anche un documento ufficiale, sottoscritto, secondo fonti grilline, da una cinquantina di parlamentari. La piattaforma on-line ‘Parole Guerriere’ pubblica la loro proposta, in attesa degli Stati generali per innescare una vera e propria metamorfosi di quello che il Movimento è diventato. Si parte dalla presa d’atto che l’M5s è nel mezzo di una “profondissima crisi identitaria” e tra le cause, oltre alla morte di Gianroberto Casaleggio, si enumera l’aver dato vita nel 2018 e nel 2019 a un governo di coalizione con una forza antagonista (prima Lega, poi Pd).

Poi si punta il dito contro la “forma inadeguata” della struttura movimentista, “liquida ma allo stesso tempo fortemente verticistica”, che si è “preteso” di mantenere nonostante il M5S avesse un terzo di parlamentari. Quindi, si passa all’elenco delle proposte. Adottare una nuova Carta associativa, avere sedi stabili nei territori e organi direttivi eletti a maggioranza. Non meno importante, si propone che lo Statuto risponda alle linee guida della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, così da permettere l’inserimento del M5S nel Registro nazionale dei partiti.

La rivoluzione, o meglio, come recita il documento, “l’evoluzione”, dunque, appare compiuta. Per completare l’opera, la proprietà del simbolo dovrebbe passare da Beppe Grillo all’organizzazione politica stessa. E la proprietà della piattaforma telematica “non può essere appannaggio di un soggetto terzo”. E’ pertanto auspicabile, concludono i trenta dissidenti Cinque Stelle, che “anche la piattaforma ‘Rousseau’ venga donata all’Organizzazione politica”. Così, il parricidio sarebbe compiuto: il M5S si emanciperebbe dai padri putativi, e in modo salomonico, cioè tanto Grillo quando Casaleggio. Per i 5Stelle questa sì che sarebbe una vera ‘rivoluzione’…