I 79 anni di Bossi, compleanno in famiglia a Gemonio

Roma, 18 set. (Adnkronos) - Compleanno in famiglia per Umberto Bossi. Il Senatur festeggia i 79 anni nella sua casa di Gemonio, in provincia di Varese. Reduce da alcuni controlli in ospedale e in tempo di covid, il fondatore della Lega resterà in casa con i familiari, con la moglie Manuela e il figlio Renzo Bossi, tra gli altri. Un compleanno che cade alla vigilia del voto in sette regioni italiane, e in alcuni comuni, tra cui la stessa Gemonio. Non mancano le iniziative nel territorio per far arrivare gli auguri all'ex leader. I veneti, capitanati dallo storico segretario della Liga Veneta Gian Paolo Gobbo, già sindaco di Treviso, hanno commissionato al pittore Marco Gelmetti di San Biagio di Callalta, un Leone di San Marco, una riproduzione dell'opera di Vittore Carpaccio che si trova nella Sala Consiliare di Palazzo Ducale a Venezia. Tela che verrà donata a Bossi. Molte le iniziative in Lombardia, dalla provincia di Varese e dalle altre. Biglietti, foto che ritraggono il Senatur, lettere ed e-mail. Dalla Brianza, Alessio Anghileri assieme ad altri militanti hanno fatto stampare delle t-shirt celebrative con l’immagine di Bossi mentre dipinge scritte sui muri, per immortalare gli inizi del movimento da lui fondato.Dalla segreteria di Bossi arriva invece un libro. E' 'La Maschera dell'anarchia', poema del poeta inglese P.B. Shelley. Un testo scritto nel 1819, mentre lo scrittore si trovava in Italia, nato dall'emozione per il massacro di Peterloo, nei pressi di Manchester, del 16 agosto del 1819, quando la cavalleria dell'esercito inglese caricò sessanta mila manifestanti. Un inno alla pace e alla non violenza, poi fatto proprio dal Mahatma Gandhi, che fu colpito dal testo di Shelley, elaborando la sua dottrina della non-violenza come strumento di lotta politica per il raggiungimento dell'indipendenza.