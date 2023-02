Guerra in Ucraina un anno dopo. Gli italiani sono stanchi e i partiti politici sono spaccati

Per quanto riguarda l’opinione pubblica, a un anno esatto dalla guerra, non vi sono dubbi: i cittadini italiani sono sostanzialmente stanchi, oltre che preoccupati, da una guerra ‘lontana’ che capiscono poco e di cui temono solo gli effetti negativi sull’economia domestica (gli aumenti dei prezzi, a partire da quelli in bolletta, gas ed energia elettrica) e molto meno quelli diplomatici o che riguardano la sovranità nazionale ucraina. La guerra, ovviamente, non piace a nessuno, il coinvolgimento dell’Italia, che invia all’Ucraina armi, oltre che materiale civile, men che meno.

Un sondaggio di Euromedia Research illustrato da Alessandra Ghisleri su La Stampa di pochi giorni fa dice che la maggioranza degli italiani è contraria all’invio di armi all’Ucraina. Il campione si schiera anche contro un eventuale intervento della Nato, di cui l’Italia fa parte, nel conflitto. E la maggioranza relativa pensa che la guerra finirà con un cessate-il-fuoco negoziato con la Russia che poi sarà imposto a Kiev.

Secondo il sondaggio Euromedia Research il dato di chi è contrario all’invio di armi all’Ucraina ha raggiunto ora il 52 per cento, il dato più alto registrato dall’istituto dall’inizio delle ostilità. I favorevoli sono poco sotto il 40 per cento (39,9), anch’essi in leggero rialzo. La maggioranza dei favorevoli si trova, paradossalmente, negli elettorali di Forza Italia (56%) e, ovviamente, del Pd (68%), di Azione-Italia Viva (addirittura 91). Tra i partiti maggiori il dato più alto di contrari all’invio di armamenti si trova all’interno della base della Lega (71%), seguito da quello degli elettori del M5s (66). Anche la maggioranza degli elettori di FdI è contraria: 54% contro il 37%.

Insomma, gli italiani sentono il conflitto lontano, sono scettici verso la sua soluzione ma anche molto ‘freddi’ verso le ragioni dell’Ucraina. Un dato, appunto, trasversale a tutti gli elettori di quasi tutti i partiti politici, anche di centrodestra. Certo è che gli italiani continuano ad essere preoccupati per il conflitto, ma perché ne temono soprattutto le ricadute economiche (più che quelle umanitarie) e non prevedono che le ostilità possano cessare a breve (ci vorrà da uno a più anni). Come si diceva, le simpatie per l’Ucraina sono in netto calo a favore di un atteggiamento più equidistante o comunque non a favore dell’uno o dell’altro contendente. E rimane confermato, invece, un giudizio negativo rispetto all’opportunità di inviare armi all’Ucraina.

Anche gli elettori di centrodestra sono scettici

Questo è, invece, il quadro che emerge da un altro sondaggio realizzato dall’Istituto Ipsos per conto del Corriere della Sera tra il 21 e 23 febbraio. Una fotografia che fornisce anche dati interessanti da leggere in chiave di politica interna. Soprattutto alla luce della recente visita della presidente del Consiglio Meloni a Kiev e del suo fermo appoggio al presidente ucraino. Proprio rispetto all’invio di armi (visto con favore dal 34% degli italiani rispetto al 45% di contrari), infatti, proprio gli elettori del partito della premier sono in maggioranza (47% a 39%) contrari. Nella coalizione di centrodestra, ancor più ostili a nuovi aiuti ci sono gli elettori della Lega (55% a 32%), mentre i favorevoli prevalgono solo tra i sostenitori di FI (51% a 40%). Altro paradosso, dato che – come si sa – Berlusconi è il politico italiano più lontano da Zelensky, che lo ha attaccato nella conferenza stampa con Meloni, e il più ‘amico’ di Putin.

Per contro, spicca il favore all’invio di armi degli elettori del Pd (52% a 36%) e di quelli di Azione-Iv (55% a 33%). Il Movimento 5 Stelle vede confermata la sua linea ostile all’invio di armi (contrari il 54% rispetto al 30% favorevole). Con questi numeri, forse è più chiaro il crescente raffreddamento della Lega nei confronti degli aiuti, mentre la premier sta «sfidando» parte dei suoi elettori e sarà interessante capire se ne pagherà un prezzo. «Gli italiani confermano di essere preoccupati (tra molto e abbastanza sono il 79%) per il perdurare del conflitto — spiega Nando Pagnoncelli, direttore di Ipsos — Lo sono soprattutto per le sue ricadute economiche (il 49%) più che per le conseguenze umanitarie (14%)». E sta crescendo anche il timore che la guerra possa «degenerare in un conflitto mondiale». Questo perché le previsioni su un possibile cessate il fuoco non sono ottimistiche.

Certo, la bilancia pende nettamente a favore dell’Ucraina (47% rispetto al 7% per la Russia), ma i consensi sono scesi di dieci punti in un anno. «In compenso — osserva Pagnoncelli — è cresciuta la quota (dal 38% al 46%) di quelli che non si schierano con nessuna delle due parti». Forse è anche per questo che con il passare dei mesi è scesa la percentuale degli italiani favorevoli alle sanzioni alla Russia (erano il 55% nel marzo 2022, sono il 46% oggi, mentre i contrari sono passati dal 31% al 38%). Infine, c’è il dato relativo all’invio delle armi. Prevalevano i contrari un anno fa (47% contro il 33%) e lo stesso succede oggi (45% a 34%) tra tutti i partiti.

Trasversale anche la posizione dei partiti

Dal punto di vista del posizionamento dei partiti politici, si registra che, rispetto alla guerra in Ucraina, alla scelta di campo al fianco della nazione aggredita, al mantenimento delle alleanze storiche dell’Italia (Ue e, soprattutto, Nato) e all’ostilità nei confronti della Russia di Putin, la cosa più evidente e che balza agli occhi, dopo un anno di guerra, è che anche le posizioni dei partiti politici sono trasversali rispetto al consueto asse maggioranza/opposizione e che, in prima battuta, possono ‘confondere’ rispetto a una scelta che, in teoria, dovrebbe apparire ovvia e scontata, rappresentando, cioè, l’opposizione piena di dubbi e la maggioranza, invece, coesa e compatta. Così, invece, non è. Sulla linea ‘atlantista’ – che considera molto pericolosa in via di fatto e di principio l’aggressione di Putin all'Ucraina per se stessa e anche per tutta l’Europa – in modo fermo, e senza sbavature, stanno Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia, l’UDC e i partiti minori centristi, tutto il Terzo polo, larga parte del Pd. Su una posizione neutralista o esplicitamente filo putinista sono, invece, Berlusconi, Salvini, una area di minoranza del Pd, la sinistra di Fratoianni. Allo stato la tenuta del governo sulla linea atlantica e la piena solidarietà con l’Ucraina sono state assicurate dalla posizione fermissima della premier Meloni, dal ruolo del ministro degli interni Tajani, da sempre fedelissimo a Berlusconi, ma altrettanto legato al PPE e al suo capo Weber, al fatto che comunque pezzi significativi di Forza Italia e della stessa Lega non sopporterebbero mai cambi di campo sul terreno della collocazione nel campo occidentale.

I ‘putinisti’ italiani e i pacifisti ‘integralisti’

Ma i ‘putinisti’ italiani non stanno, ovviamente, solo a destra (Berlusconi e, in parte, Salvini), ma anche a ‘sinistra’, o meglio in una vecchia accezione anti-americana e anti-Nato di una sinistra non più ‘comunista’ ma ‘pacifista’. Diversa, ovviamente, la posizione del Papa e della Chiesa cattolica, Cei in testa, scesa più volte in piazza in nome della pace e contraria a ogni forma di guerra ‘per statuto’ e scelta di principio, dietro alle cui bandiere pacifiste amano infilarsi pezzi della sinistra radicale, del Pd e tutto il M5s. Tutti scesi in piazza, in questi giorni, per la pace, ma senza mai chiedersi a quale prezzo si dovrebbe/potrebbe ottenere, specie per l’Ucraina.

La posizione coerente del partito della Meloni

Tornando agli schieramenti dei partiti e della politica italiana, va detto che, quando scoppiò la guerra, era al governo Mario Draghi, che schierò subito il suo governo di coalizione nazionale a sostegno, anche militare, dell’Ucraina aggredita. Il partito guidato da Giorgia Meloni, FdI, nel febbraio 2022 era l’unico all’opposizione rispetto al governo Draghi e la fermezza contro l’invasione russa in Ucraina è stata condivisa sin da subito. FdI si è schierata compattamente a sostegno della popolazione ucraina e contro il principio che uno Stato possa soggiogarne un altro con la prepotenza e la violenza. Tutti e sei i decreti a favore dell’invio di armi a Kiev sono stati sottoscritti e votati da FdI. Con Meloni premier la linea del governo non è cambiata. La presidente del Consiglio ha incontrato due volte il presidente ucraino Zelensky ribadendo il sostegno dell’Italia contro Mosca. Da ultimo, l’apertura di Meloni alla consegna di aerei da combattimento a Kiev (dopo il voto del Parlamento europeo), di supporto alle azioni delle forze terrestri ucraine. “L’Italia non intende tentennare e non lo farà” ha detto la Meloni, pochi giorni fa, in visita a Kiev.

La posizione ambivalente della Lega

La Lega, nel governo Draghi, ha condannato l’invasione russa in Ucraina, anche se al suo interno non sono mancati i distinguo su cosa e come fare per cercare di venirne a capo. In Parlamento alcuni esponenti del Carroccio hanno sollevato le criticità dell’azione strategica di Kiev. Nel programma elettorale per le Politiche del 25 settembre 2022 la Lega ha scelto la cautela, mettendo nero su bianco l’auspicio di «una grande conferenza di pace che ridefinisca interessi e regole di pacifica convivenza». I nodi principali sono rimasti, anche oggi, le sanzioni economiche. La linea preferita ancora nel 2023 ha continuato a essere quella di una ricerca di pace per via diplomatica. Quanto all’ipotesi di invio di jet, però, la posizione del capogruppo al Senato Romeo è piuttosto cauta: «Sull’invio delle armi, attenzione e prudenza a non inviare delle armi che trascinino l’Alleanza atlantica in un conflitto diretto con la Russia. Cosa vuol dire? Vuol dire far scoppiare la guerra nucleare. Quindi, prudenza, attenzione e cautela ».

La presunta linea atlantista di Forza Italia

La linea atlantica avversa all’ingerenza militare dei russi in Ucraina è stata condivisa sin dall’inizio da Forza Italia. I sei decreti pro invio armi hanno avuto l’appoggio del partito (non per il momento l’ipotesi di invio di jet, però), anche se la via diplomatica per una risoluzione del conflitto sarebbe quella preferita. A sollevare più volte tensioni e incidenti tra Stati e diplomazie internazionali sono invece risultate le parole del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Come si diceva, amico personale di Vladimir Putin, Berlusconi, pur condannando l’invasione russa in Ucraina, si è espresso in modo molto critico su Zelensky e sulle scelte politiche di Kiev precedenti l’invasione (in particolare sul conteso territorio del Donbass) che avrebbero provocato poi il conflitto. Con il governo Meloni la dinamica non è cambiata: Forza Italia dalla parte di Kiev, Berlusconi che disapprova Zelensky…

La ferma condanna del Partito democratico

Fermo nella condanna della violenza russa in Ucraina e favorevole sin dal primo momento a colpire Mosca con sanzioni economiche e ad aiutare Kiev anche con le armi, è stato il Pd guidato, fino ad oggi, da Enrico Letta. Al suo interno si è però nel tempo diviso tra sostenitori a oltranza delle richieste di Zelensky e insofferenti al reiterato invio di armamenti. Nelle Camere e sul territorio molti sono stati i malumori e i voti in dissenso. In vista delle primarie per eleggere il prossimo segretario, restano ora da registrare le posizioni dei candidati Bonaccini e Schlein. Il primo si è detto favorevole nel continuare a fornire armamenti alla resistenza ucraina, la seconda propende invece per passare alla sola ricerca di negoziati diplomatici in modo ambiguo.

La linea pro-Ucraina di Azione-Italia viva

Azione guidata da Carlo Calenda e Italia viva fondata da Matteo Renzi hanno da sempre condiviso il varo di sanzioni economiche contro Mosca e l’invio di armi in Ucraina. Il Terzo polo ha nel tempo sottoscritto con convinzione i decreti pro Kiev seppur con qualche distinguo.

Il pacifismo ‘a oltranza’ del M5s

Il M5S si è ritagliato il ruolo (insieme a quello di Alleanza Verdi e Sinistra) nella gestione dei rapporti con Kiev. Conte, che pure in un primo tempo aveva accettato l’invio di armi all’Ucraina (già bocciato però durante la conversione in legge), ha poi svoltato opponendosi apertamente all’invio di armi. Il suo no è stato tra i motivi che hanno portato alla spaccatura al proprio interno e contribuito poi a causare la fine del governo Draghi. Conte, criticato a sua volta poiché da premier aveva aumentato le spese militari, si è dichiarato contrario all’escalation bellica, alla spesa militare sostenuta a dispetto di altre esigenze dell’Italia e al coinvolgimento diretto di Roma in forniture di armi causa di sofferenza e tragedie in Ucraina. La linea rimane quella della via diplomatica per individuare accordi di pace. Come quella del Papa, in teoria, ma molto più interessata a ‘speculare’ e a racimolare consensi nell’opinione pubblica sempre più stanca di scoprire che la guerra, purtroppo, continua.