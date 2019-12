Ci voleva quel toscanaccio e per di più “comunista” di Vauro Sanesi per dire le cose come stanno. Il non-detto che circola un po’ ovunque ma guai se qualcuno lo fa notare a Matteo Salvini. La matita satirica di Vauro ha così disegnato l’altro giorno una vignetta in cui il segretario della Lega è nell’atto di rimirarsi tra il vanesio e il macho. Solo che invece dei maggiori e attesi “attributi” sono spuntati due ingombranti “meloni” al posto dei pettorali. “Centrodestra, sondaggi: meloni in crescita…” con la faccia del segretario decisamente contrariata.

Salvini ha un problema, tra i tanti, e si chiama Giorgia. Se possibile, è il peggiore. Il fatto di vedere crescere costantemente il gradimento della leader di Fratelli d’Italia, il terrore che a qualcuno, magari spinto dal “vento rosa”, venga in mente di indicarla leader del centrodestra, gli manda all’aria i piani.

Stabilmente oltre il 10 per cento

Fratelli d’Italia è stabilmente sulla doppia cifra, tra il 10 e l’11 del cento. Il voto in Umbria è stata la consacrazione di un trend lento ma costante. Di “opinione”, verrebbe da dire. Dunque un consenso costruito dal basso, lentamente, convinto, conquistato. Sono mesi, ormai, che la bionda e giovane alleata ha il magic touch. Qualunque cosa faccia, funziona. L’apoteosi è stata il 19 ottobre, la gran marcia su Roma del popolo del centrodestra unito che ha riempito piazza San Giovanni a Roma in nome dell’ “Orgoglio italiano”. Doveva essere, quello, “l’atto fondativo” del ritorno di Salvini dopo la fuga estiva dal governo e dal resto del mondo. Tutto era stato organizzato per celebrare il ritorno di Matteo alla guida della coalizione finalmente ritrovata con il tridente Berlusconi-Meloni-Salvini con quest’ultimo candidato premier ora e per sempre. Ma le cose non sono andate esattamente così.

Meloni è il Magic touch

La prova regina è stato il rap, “io sono Giorgia/ sono una donna/sona una madre/ sono cristiana…”: nato e pensato per ironizzare sui vari leader e nello specifico sulla naturale avversione della leader di Fratelli d’Italia per la comunità lgbt e le famiglie arcobaleno in difesa della famiglia tradizionale, è diventato un tormentone di straordinario successo. Dove la componente omofonica diventa quasi marginale. Quasi scompare.

Qualcosa di simile era successo a settembre, nella tre giorni di dibattiti e convegni di Atreju sull’isola Tiberina dove Giorgia ha invitato tutti i leader, italiani e stranieri, sovranisti ed europeisti, a cominciare da Conte, e tutti sono andati. Fin qui erano sensazioni, percezioni, orientamenti che insieme ai sondaggi alimentano il dibattito politico. La fuga dal governo ha messo, sul momento, Salvini in un cono d’ombra e favorito Giorgia Meloni che ha iniziato a consolidare un proprio consenso e le persone hanno iniziato a vedere in lei una valida alternativa alle improvvisazioni di Salvini.

La conferma arriva in Umbria

Le sensazioni diventano certezze il 28 ottobre nelle regionali in Umbria: la Lega stravince e può iniziare da lì la marcia per tentare la spallata al Conte 2 tra gennaio e febbraio 2020 e tornare a palazzo Chigi (di questo almeno è convinto Salvini); Fratelli d’Italia raggiunge stabilmente la doppia cifra e Meloni si piazza intorno al 30 per cento del gradimento degli elettori, terza dopo Salvini (38), Conte (32). Una performance che comincia a far alzare le antenne tra i peones leghisti quando si rilassano nelle pause d’aula tra il cortile e la sala fumatori della Camera. Per cui si sono iniziate a raccogliere frasi del tipo: “Vedi un po’ se non arriva qualcuno a dire che è l’ora della donna premier e non ci troviamo la Meloni”. O altre, più maligne: “Dopo l’Umbria ha subito iniziato a picchiare i pugni che vuole stare al tavolo delle nomine, altrimenti ha detto che comincia ostruzionismo in aula, la guerra fredda”.

L’assist di Conte

Il premier Conte, non è chiaro se più per fare un dispetto a Salvini o un favore a lei, nei giorni del dibattuto sul Mes le riconosce in aula l’onore delle armi. “Non mi meraviglio di Salvini, la cui incapacità di ascoltare e leggere i dossier ci è nota, mi meraviglio piuttosto di lei , onorevole Meloni…”. Da quel momento i leader dell’opposizione sono ufficialmente due. E se Matteo ha sempre sofferto Giorgia - simpatica, ottima capacità oratoria, facilità a tenere il microfono e alternare severità e battute con un uso sapiente delle pause, sempre sul punto e mai ripetitiva e poi quella risata cristallina e contagiosa che è come un jolly a poker - da quel momento è diventata ufficialmente avversaria.

Le due agende

Nelle ultime settimane si contano una serie di episodi-spia abbastanza eloquenti di come uno controlli l’agenda dell’altra per fare uguale e magari qualcosa in più. Il 12 novembre, ad esempio: Meloni aveva annunciato una conferenza stampa alle ore 11.30 alla Camera dei deputati per presentare l’adesione a FdI del consigliere regionale Maselli. L’11 sera la Lega convoca per il 12 una conferenza stampa di Salvini all’interno della Camera dei Deputati per presentare gli emendamenti alla manovra in contemporanea. Il 1 dicembre alle ore 10.30 Fratelli d’Italia all’EuropAuditorium di Bologna ha organizzato una manifestazione con tremila persone sugli emendamenti di Fdi alla manovra, un appuntamento in agenda da un mese. La sera del 30 novembre la Lega ha annunciato che l’indomani, primo dicembre alle 10 e 30 Salvini e la Borgonzoni avrebbero tenuto una conferenza stampa all'Hotel Novotel, in via Michelino. La distanza tra le due location è di circa 500 metri. Il 2 dicembre, nel corso del suo intervento in aula sul Mes in occasione della relazione del premier Conte, Meloni ha annunciato per il 9 dicembre una manifestazione di tutti i gruppi parlamentari di FdI (camera, senato, parlamento Ue) a Bruxelles per dire no al Mes. Il giorno dopo, il 3 dicembre Matteo Salvini ha tenuto a Bruxelles una conferenza stampa sul Mes Giorgia Meloni ha annunciato oltre una settimana prima la sua presenza in Calabria, a Cosenza, per sabato 14 dicembre. Qualche giorno dopo Salvini ha organizzato un tour della Calabria per il 12 dicembre.

Con quasi un mese di preavviso Fratelli d’Italia Bari aveva annunciato un grande evento con Meloni alla Fiera del Levante per il 16 dicembre.Qualche giorno dopo la Lega ha annunciato un grande evento con Salvini alla Fiera del Levante per il giorno 15 dicembre. Meloni ha a quel punto cambiato location (piazza San Ferdinando) visto che, tra l’altro, la sala in Fiera sarebbe stata troppo piccola per le adesioni che sono poi arrivate (tremila persone).

Le trattative dopo il 4 marzo

Ecco, è chiaro che tutto questo non può essere più solo un caso. Qualcuno si spinge persino a dire che in realtà è sempre stato così, “Matteo ha sempre temuto Giorgia, capisce che è brava e che buca, ma finchè stava tra i 4 e il 5% poteva bastare starle lontana, non considerarla. Adesso questo non è più possibile anche perchè i sondaggi dicono che a Meloni è riconosciuto maggior equilibrio nella leadership e, in quanto donna, anche maggiore trasversalità”. Girano aneddoti secondo i quali Salvini non si sarebbe mai dato troppo da fare, nella crisi post voto del 4 marzo 2018, perchè la coalizione di centrodestra avesse l’incarico. Non avrebbe agito da leader di un gruppo ma della sua parte, la Lega. E se, per dirne una, Di Maio diceva “no Fratelli d’Italia no perchè sono troppo fascisti”, Salvini non avrebbe alzato un dito per provare a dimostrare il contrario. Tutto legittimo, ovviamente.

Una sfida contro tutti

Fin dalla nascita Fratelli d’Italia è sempre stata una sfida contro tutto e tutti. Due facce nuove per quanto già navigate, Giorgia Meloni e Guido Crosetto, e un anziano ed esperto regista (Ignazio La Russa) sopravvissuto dalla seconda repubblica per provare a risollevare le destra sociale italiana dopo le infauste avventure di An prima e di Futuro e Libertà poi. Comunque una destra che si è sempre voluta distinguere da Berlusconi. A maggior ragione dalla Lega. Nel 2018 in Parlamento tra i banchi di Fdi arriva una squadra di professionisti e imprenditori - Mollicone, Lollobrigida, Del Mastro, Urso e donne come Wanda Ferro e Isabella Rauti, senza nulla togliere a due colonne come La Russa e Rampelli - che sono un mix di tradizione, radici, futuro e visione di impresa (Crosetto in questo, uscito dal Parlamento per poter seguire il proprio lavoro, è il numero uno). Ieri Meloni era in piazza Capranica, centro di Roma, per il tradizionale Natale: in pratica hanno allestito (regia Mollicone) un presepe vivente con una trentina di figuranti, Giuseppe, Maria, pure Gesù, e i pretoriani dell’imperatore romano intorno alla capanna. “Siamo qui ma per protezione di Maria e del Bambin Gesù” s’è affrettato a spiegare uno dei figuranti (che la storia, in effetti, dice altro). Piazza piena, bambini, adulti, zucchero filato, palco, trionfo personale della leader. Tre giorni fa è scoppiata la polemica sui social perchè Meloni ha difeso una mamma nigeriana che in ospedale a Sondrio si disperava per aver perso la figlia di cinque mesi e per questo è stata insultata. Si definisce “patriota” più che “sovranista” e sull’immigrazione ha un pensiero un po’ più articolato che non lasciare donne e bambini in mezzo al mare per giorni. Meloni ha difeso Salvini sulla nave Gregoretti e ha attaccato il voltafaccia di Di Maio. Tre episodi diversi. Legati da una “coerenza” umana e logica. E’ questo che premia.

L'ultima mossa

Non è escluso che l’ultima mossa di Salvini (il tavolo di unità nazionale su 4-5 temi importanti) e di cui non aveva informato nè Meloni nè Berlusconi, sia figlia non solo della voglia matta del leader leghista di mettere in mora Conte ma anche della necessità di allontanare un po’ il voto e tenere Meloni a bagnomaria. Salvini ha fatto tanto fatica per ridimensionare Berlusconi (la Lega s’è quasi mangiata Forza Italia) che ora non può sopportare l’idea di Fratelli d’Italia al 15 per cento e Meloni regina del rap. Al posto suo.