La guerra a Rocco Casalino: spunta un nuovo audio, le opposizioni lo attaccano

E’ l’effetto boomerang. E’ successo nell’era Berlusconi, la stessa cosa è avvenuta durante il breve interregno di Matteo Renzi: certa stampa tenta sempre di screditare con veri e falsi scoop chi sta in un governo che non gli piace. Ora nell’occhio del ciclone ci sono spesso i parlamentari dell’attuale maggioranza gialloverde. Del resto, chi la fa l’aspetti: non è che M5s e Lega ai tempi in cui erano minoranza nei loro organi di informazione abbiano fatto sconti a qualcuno. Tutta questa premessa è necessaria per introdurre l’ultima di Rocco Casalino.

Il prologo: è il 17 agosto, il ponte di Genova è franato due giorni prima come un castello di sabbia sotto i colpi del solleone ferragostano, portando con sé la vita di 43 persone. Il giorno dopo ci saranno i funerali di Stato. Casalino è il portavoce del presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte ed è anche il guru “della comunicazione nazionale, regionale e comunale del Movimento 5 Stelle". Normale che i giornalisti lo incalzino per capire come si evolverà l’intera vicenda. Lui, stressato, affida, come spesso gli è capitato, una sua ‘preghiera’ a whatsapp e la invia a tutti i giornalisti che l’hanno contattato. Un errore di comunicazione.

La trascrizione letterale della registrazione: “Ragazzi però chiamate una volta e basta, semmai io vi richiamo, oppure mi scrivete una cosa, e se ho qualcosa da dirvi ve la dico: perché già mi è saltato Ferragosto, Santo Stefano, San Rocco e Santo Cristo. Mi chiamate come i pazzi … basta ragazzi, non mi stressate la vita”. Immaginiamo che davvero i giornalisti l’abbiamo spossato per benino. E’ normale: la sua duplice veste di padre e padrone dell’informazione del Movimento 5 Stelle e di portavoce del premier Conte ne ha fatto il ganglio vitale, il punto di riferimento di chiunque abbia l’ambizione di fare cronaca politica. In buona sostanza Casalino sta partecipando, questo lui dovrebbe capirlo, visto che è un esperto di comunicazione, al più importante Grande Fratello del Paese: sta prendendo parte alla gestione, checché se ne dica, di una delle grandi democrazie del mondo. Onore e oneri.

Chi governa, tanto meno il portavoce del presidente del Consiglio, può permettersi di dire di aver diritto a una vacanza (“mi è saltato Ferragosto, Santo Stefano, San Rocco e Santo Cristo”). Perché Genova, la Liguria, il Paese in quei giorni sono sotto shock, sconvolti dalla tragedia provocata dal crollo del ‘Morandi’. Perché tutti vogliono capire chi sono i responsabili tecnici, amministrativi e financo (o soprattutto) politici di questo dramma. Una domanda sarebbe opportuno fare a Rocco Casalino, che se lo desidera può rispondere anche via whatsapp: se ci fosse stato uno fra Berlusconi e Renzi al governo, lui sarebbe stato zitto o avrebbe fatto valere quel diritto alla trasparenza che M5S da sempre (e mai a torto) ha invocato un giorno sì e l'altro pure? Gli italiani 'cittadino' Casalino meritano una risposta.

Anche perché lui, per il ruolo che ricopre, non guadagna mica poco. Senza commentare, lasciamo che sia l’Ansa a raccontare: “Il portavoce e capo ufficio stampa del presidente del Consiglio Rocco Casalino, già numero uno della comunicazione dei 5 Stelle, con i suoi 169mila euro lordi annui è di gran lunga il dipendente più pagato tra quelli che lavorano negli ‘uffici di diretta collaborazione’ di Palazzo Chigi”. Rivela l’Espresso: “Lo stipendio di Casalino si compone di tre voci: 91mila euro di trattamento economico fondamentale a cui si aggiungono 59mila euro di emolumenti accessori e 18mila di indennità. Per un totaledi poco inferiore ai 170mila euro annui. Una cifra assai più alta di quella che spetta allo stesso premier Conte il quale, non essendo deputato, deve accontentarsi di 114mila euro l'anno”.

Per “San Rocco e Santo Cristo”, dunque, se a Casalino arrivano una caterva di telefonate il motivo c’è: è pagato lautamente per fare quello che lui stesso ha voluto fosse il suo lavoro. Lui oggi riveste un ruolo che lo vede trasformarsi in una sorta di "spin doctor" della comunicazione politica del Movimento 5 stelle e del governo Conte. Se il compito non gli piace, o meglio, lo stressa troppo nei giorni di canicola, c’è solo una strada: si dimetta.