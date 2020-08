[Il caso] Gualtieri risponde a Draghi: “Ecco i 500 progetti per fare debito buono”. Il Pd e l’idea di dire No al referendum

Un “rimbalzo fortissimo”, il sistema Italia che “potrebbe stupire” in positivo e chiudere il funesto 2020 con un -8% di pil che è un dato su cui ancora oggi è bene metterci la firma. E poi “oltre trecento progetti esecutivi già selezionati per fare debito buono e scommettere sul rilancio del paese”. Una riforma, su tutte, che l’Italia aspetta da anni: quella della tasse, pagare meno per pagare tutti e metterci alle spalle gli oltre cento miliardi di evasione fiscale.

Conviene affidarsi alle belle parole del ministro economico Roberto Gualtieri per trovare un senso collettivo e costruttivo ad una giornata politica che certifica invece vari fallimenti nella maggioranza. Dalla inesistenza degli accordi locali dati per fatti dalla piattaforma Rousseau e dai vertici del Movimento e auspicati da Conte per blindare se stesso e il suo governo ad una sempre più diffusa campagna per il No al referendum sul taglio dei parlamentari. Nel centrosinistra i malumori aumentano, i dubbi, mai sopiti, anche. E stai a vedere se a quello che molti nel centrosinistra chiamano il “doppiogioco” di Di Maio sulle alleanze locali, alcune anime del Pd non decideranno di rispondere con il boicottaggio del referendum. In fondo il Sì al taglio dei parlamentari è stato il prezzo pagato da un pezzo di coalizione all’altra. Nulla di più. Al netto delle motivazioni tecniche favorevoli al Sì che invece alcuni costituzionalisti di area Pd, da Ceccanti a Boeri, continuano a portare avanti. Ma come ha dimostrato il referendum del 2016, le ragioni della politica prevalgono spesso sul merito dei quesiti referendari.

La scossa di Gualtieri

Ieri era il giorno del ministro economico Roberto Gualtieri ospite al Meeting di Rimini. Molti si aspettavano la risposta del governo al rischio-minaccia del debito cattivo rispetto alla quale Mario Draghi martedì scorso aveva messo tutti in guardia. La risposta di Gualtieri è arrivata: da remoto e non in presenza ma ha convinto la platea del Meeting. “Siamo di fronte alla più significativa contrazione del Pil dal secondo dopoguerra - ha spiegato il titolare del Mef - ma tutti gli indicatori degli ultimi mesi dicono che ci sono le condizioni, e i primi dati hanno sorpreso positivamente gli osservatori, per avere un terzo trimestre di fortissimo rimbalzo e una chiusura dell'anno non lontano da quel -8% che in primavera ci sembrava impossibile (dopo il trimestre aprile-giugno a -17,3% rispetto al 2019, ndr) ”. L’Italia, insomma, potrebbe essere “una sorpresa positiva per molti” anche a livello europeo. Potrebbe “sorprendere” la sua capacità di ripresa e di assorbimento dell’effetto pandemia sull’economia.

Ad una grande crisi corrisponde, anche, una grande opportunità. Ed è questa la prospettiva su cui il ministro economico ha invitato a ragionare senza perdersi nelle dinamiche tipiche del politichese e dei retroscena, un lusso che non ci possiamo permettere. L’opportunità, di cui il governo sente la “enorme e grandissima responsabilità” è quella del programma Next Generation Eu “per costruire un cambiamento profondo, strutturale, solido del Paese”.

I 534 progetti

A chi, e non sono pochi, è critico rispetto alle lunghe ferie del Parlamento in un frangente in cui invece sarebbe richiesta presenza, lavoro, idee, costanza e concentrazione, il ministro indica una lista di oltre cinquecento progetti “già raccolti” attraverso questionari restituiti dai vari ministeri entro il 15 agosto. Altri progetti sono in arrivo e, per rispondere a Draghi che aveva ammonito e messo in guardia il governo, “realizzeremo solo progetti che incideranno sui sui grandi nodi, assi, colli di bottiglia strutturali. Affrontarli è la condizione per cambiare profondamente questo Paese”. Formazione dei giovani, ricerca, educazione e poi favorire la crescita dimensionale delle imprese, ridurre le emissioni, ricucire il Paese con una rete infrastrutturale e creare buona occupazione: queste le questioni principali cui le centinaia di progetti daranno risposte.

“Faremo debito buono - ha sottolineato Gualtieri citando Draghi - spenderemo bene queste risorse e dimostreremo che la scelta europea di emettere eurobond e di avviare politiche comuni non è one-off, un colpo solo, ma il primo passo per la costruzione di una vera unione politica ed economica”. Tra le riforme ci sarà sicuramente della fiscale. Il ministro l’ha definita “decisiva e fondamentale” per poi concentrare le risorse su famiglie, lavoro e sul Paese. Qualche indizio in più arriva da un altro passaggio dell’intervento di i Gualtieri: taglio dei bonus, le mitiche tax expenditures che pesano intorno ai 60 miliardi, e lotta all’evasione. Nessuna finanza o scoperta creativa. “La riforma - ha detto - si dovrà autofinanziare”. Oltre alla revisione delle aliquote e ad una necessaria semplificazione, quelli indicati sono gli unici strumenti possibili.

Sospetti e veleni nella maggioranza

Di sicuro l’occasione, come dice Gualtieri, è unica. Per cavalcarla occorrerebbero ottimismo, visione, gioco di squadra. Crederci. Ma non è ciò che accade nella maggioranza. Il Meeting di Comunione e Liberazione a Rimini è sempre stato il momento della ripartenza della politica dopo la pausa estiva. Da un paio d’anni marginalizzato per via di una politica impazzita anche nelle date, quest’anno è l’osservatorio/laboratorio di tutte le fibrillazioni che attraversano maggioranza e opposizioni alla vigilia di un settembre che si annuncia ad alta sismicità.

Regionali e il referendum sul taglio dei parlamentari, con il rischio di una nuova emergenza sanitaria Covid-19 sembrano il detonatore perfetto di un equilibrio che con settembre esaurisce anche l’ultima carta, quella del rinvio. Le opposizioni non sono compatte ma si mostrano tatticamente unite per le regionali (ieri tutti e tre i leader sono passati da Rimini) con Salvini che ha persino smesso di scommettere sulla crisi di governo (“non mi interessa, non è il mio pensiero, sento però una buona aria” ha detto ieri) cosa che aveva cadenzato la campagna di gennaio per l’Emilia Romagna. Nella maggioranza invece siamo alle barricate. Vere, questa volta. Roba che il 21 settembre, nel pomeriggio, quando usciranno i primi dati delle sette regioni, dei 1841 comuni e del referendum, nella coalizione giallorossa ci saranno vincitori, sconfitti, nessun pareggio e soprattutto nessuno prigioniero. E nulla sarà più come è adesso.

Il doppio gioco

Oggi alle 12 scadono definitivamente i termini per il deposito delle liste. Ma l’appello del premier Conte, gli auspici reiterati del segretario dem Zingaretti e del capo delegazione Pd Franceschini al nuovo asse strutturato Pd-M5s, tutto ciò è finito in nulla. Sono risultati frettolosi e infondati i complimenti a Di Maio (“è stato intelligente”) e la celebrazione del “nuovo centrosinistra con il Movimento nel ruolo di nuova forza progressista”. In nessuna regione al voto, tranne la Liguria, si è infatti realizzata quell’alleanza territoriale che il 13 d’agosto era stata persino sdoganata dagli iscritti alla piattaforma Rousseau tra il giubilo di Grillo e il doppio Sì rivendicato di Di Maio e Crimi. E quindi, delle due l’una: o Rousseau non conta più nulla; oppure è stato un bluff. E che ruolo hanno Crimi e Di Maio in tutto ciò?

Tante partite per Di Maio

Il ministro degli Esteri ed ex capo politico sta giocando tante partite in questa fase. Ieri dal Meeting di Rimini ha tirato la volata al referendum sul taglio dei parlamentari “un’opportunità di cambiamento” e il Parlamento, ha voluto ricordare, nell’ultima lettura, lo ha votato all’unanimità. Il taglio dei parlamentari è quasi l’unico tema usato da Di Maio negli ultimi giorni. E’ facile che vinca il Sì, anche perchè non c’è quorum. E per l’ex capo politico che lavora per tornare alla guida del Movimento, il taglio dei parlamentari rischia di essere l’unica bandierina che il Movimento potrà alzare il 20 settembre. I sondaggi danno una Caporetto sul fronte delle regionali. E anche tra i suoi, in Parlamento, cominciano a prendere coraggio i No.

Anche il Pd alla fine s’arrabbia

Il Pd però ieri avrebbe voluto sentire qualcosa di convincente sui motivi che hanno certificato il fallimento dell’alleanza strutturale nelle regionali. Così se Graziano Delrio, capogruppo alla Camera e ieri a Rimini, ha rivendicato “l’autonomia e la forza dei candidati del centrosinistra alle regionali” perchè il Pd “è autonomo e non deve inseguire nessuno”, il segretario Zingaretti, a Pisa con il candidato Eugenio Giani, ha indicato la via del voto utile. Al centrosinistra, ovviamente, per fermare le destre. Parole analoghe erano state usate in mattinata da Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e presidente delle Autonomie locali. “Chi ha lavorato contro le alleanze alla regionali, ha lavorato contro il governo. Se vinceranno le destre, è chiaro di chi dovrà essere la colpa”. Insomma, attacchi espliciti al Movimento e nessuna campagna per il Sì. Con il Pd dove serpeggiano sempre di più i dubbi e la voglia matta di mandare a quel paese il “populismo dei 5 Stelle a cui ci siamo piegati per far nascere il governo Conte 2”.

E Bettini osserva Renzi…

Dopo Orfini, c’è stato l’endorsement per il NO di Cuperlo. Molti nel Pd aspettano la riapertura del Parlamento per uscire allo scoperto. La presa in giro sulle alleanze a livello locale è stata insopportabile e spiazzante per la segreteria dem. Tanto che Goffredo Bettini, tra i principali sponsor di quella alleanza, si è rimesso a ragionare sul dà farsi. Ieri, in un articolo su Il Foglio, ha spiegato la sua nuova idea: un centrosinistra a tre gambe, dove la terza gamba è “l’area liberale, riformista e moderata”, un’area che vale il 10% e che Matteo Renzi “se volesse avrebbe tutto il talento di progettare. Sarebbe una svolta rispetto al suo ruolo di picconatore minoritario. Ritornerebbe ad essere, nonostante le sue sconfitte, una grande personalità della democrazia italiana”.

Il dibattito è partito. Per i vecchi Ds è anche già chiuso. “Togliamolo dai giornali e portiamolo tra i nostri iscritti” la saggia idea del senatore Nannicini. Si vedrà.

Intanto, sul momento boicottare il referendum potrebbe essere la risposta a chi ha boicottato il cartello Pd-M5s. E per ricordare come stanno le cose anche a Conte, ieri ci ha pensato nuovamente Delrio. Il premier, ha detto il capogruppo, “dica se sul Mes ci sono condizionalità. Altrimenti non c’è motivo per non decidere”. Appunto, il tempo dei rinvii è finito anche per Conte. E a settembre, se dovesse finire 5 regioni a 2 o anche 4 a 3 per il centrodestra come dice Salvini, il rimpasto che molti aspettano potrebbe non bastare più.