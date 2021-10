Gualtieri ringrazia i romani, sarò il sindaco di tutti

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - "Grazie ai romani per questo risultato così significativo, di cui sono onorato. Ci metterò tutto il mio impegno" . Sono le prime parole del neo sindaco di Roma Roberto Gualtieri che sceglie di ringraziare i suoi concittadini per il risultato. "Sarò il sindaco di tutti - mette in chiaro l'ex ministro dell'Economia - delle romane, dei romani e di tutta la città. Inizia un lavoro straordinario per rilanciare Roma, per farla crescere, per farla diventare più inclusiva e per farla funzionare". (ANSA).