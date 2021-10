Gualtieri: Pnrr opportunità irripetibile per trasformare Roma

Roma, 8 ott. (askanews) - "Il Pnrr è un'opportunità unica e irripetibile" per Roma. "Ci sono miliardi per rimettere a posto questa città, per ripartire, per creare posti di lavoro, per avere politiche di inclusione, per avere più verde, per digitalizzare l'amministrazione, insomma per trasformare Roma". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma del centrosinistra Roberto Gualtieri, a margine di in incontro organizzato al Tempio di Adriano dalle associazioni Il Timone per l'Italia e Laboratorio per Roma di Aspesi con una platea di imprenditori."Questa città noi non dobbiamo solo amministrarla bene - ha proseguito Gualtieri - ma la dobbiamo cambiare per riportarla al livello delle altre Capitali europee".