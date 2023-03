Gualtieri in piazza con famiglie Arcobaleno: 'Roma città aperta'

Roma, 26 mar. (askanews) - "Roma non accetta discriminazioni. E' una città aperta, tollerante, civile, europea. Pensiamo che tutto il Paese lo debba essere. Serve un salto di civiltà. E' intollerabile un gap così forte rispetto ad altri Paesi". Lo ha affermato, fra l'altro, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, nel suo intervento alla manifestazione delle famiglie Arcobaleno a piazza santi Apostoli a Roma per la trascrizione dei figli delle coppie gay."Siamo qui - ha sottolineato Gualtieri- con tutta la nostra amministrazione al vostro fianco e a fianco dei vostri bambini che devono avere gli stessi diritti degli altri". "Qui in piazza Santi Apostoli - ha fatto eco al Sindaco l'Assessora a scuola, formazione e lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli- ci sono tante famiglie che hanno diritto alla piena cittadinanza. Sembra assurdo doverlo ripetere e ancora rivendiacarlo. Non esistono né famiglie né bambine e bambini di serie b. Un bel segnale la tanta partecipazione e belle le parole del Sindaco Roberto Gualtieri"."A Roma, già per i nidi e le scuole d'infanzia abbiamo finalmente permesso che due mamme e due papà potessero dichiararsi tali al momento dell'iscrizione dei propri figli. Su questo terreno continuiamo a lavorare e a sostenere una battaglia di civiltà".