[il caso] Il ministro Bonafede sempre più nei guai a pochi giorni dal voto di fiducia: lascia anche il capo di gabinetto

I guai non finiscono per il ministro Alfonso Bonafede. E si complica il percorso politico della mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni unite, Forza Italia compresa, in calendario mercoledì al Senato. In pochi mesi hanno lasciato gli uffici di via Arenula tre uomini chiave: a novembre 2019 si è dimesso Andrea Nocera, il capo degli 007 del ministero coinvolto in un’inchiesta di corruzione della procura di Napoli; il 29 aprile ha lasciato Francesco Basentini, capo del Dap, travolto dagli incidenti nelle carceri a cui poi sono seguite più di 400 scarcerazioni di boss mafiosi. Ieri mattina si è dimesso Fulvio Baldi, il capo di gabinetto, la cabina di regia del ministero, citato - ma non indagato - nell’inchiesta della procura di Perugia su presunti fatti di corruzione in cui è coinvolto il pm romano Luca Palamara. Sullo sfondo dell’ipotizzata corruzione, la rete di alleanze che ha negli anni ha deciso le nomine di procuratori, membri del Csm e i magistrati assegnati nei vari ministeri. La struttura tecnica del ministro, da lui scelta (ma ora sopravviene qualche dubbio) e a cui ha affidato la macchina della giustizia e delle carceri, dei diritti e delle pene, perde pezzi uno dietro l’altro, uomini chiave della struttura, magistrati convinti a lasciare perchè coinvolti in pagine poco chiare dell’amministrazione della giustizia. Nè colpevoli nè indagati. Più facilmente, non idonei. E’ un problema sempre. Ma se si parla di governo della cosa pubblica, vieppiù della giustizia, lo è ancora di più.

L’amicizia Baldi-Palamara

Fulvio Baldi ha lasciato l’incarico ieri mattina dopo un lungo colloquio con il ministro che lo ha ringraziato per i due anni passati in via Arenula. Magistrato non più giovanissimo, passato dal Csm e da qualche incarico nella Anm in quota Unicost, Baldi è una toga moderata che ha seguito una carriera lineare, senza scossoni nè acuti. “Un classico medio man - spiega un collega magistrato - della cui nomina al Gabinetto di via Arenula ci stupimmo assai all’epoca perché ci sembrò strano che il ministro giovane, quello della “rivoluzione” e dell’assalto ai palazzi avesse scelto un collego bravo ma molto inserito nel sistema che i 5 Stelle dicevano di voler abbattere”. Uno dei segni particolari di Baldi è l’amicizia con Luca Palamara, il pm romano che a 50 anni è già stato presidente dell’Anm e membro togato del Csm, leader nei fatti di Unicost e punto di riferimento di tutta la magistratura e non solo quando c’era da capire dove tirasse il vento della politica della giustizia. E delle nomine nelle procure, nelle Corti d’Appello e nei ministeri. Palamara è indagato a Perugia per fatti di corruzione. L’inchiesta un anno fa ha travolto la procura di Roma. Lo stesso Csm è rimasto in piedi per puro miracolo visto che sei togati tra cui il procuratore generale della Cassazione hanno lasciato l’incarico, qualcuno per scelta, altri perchè costretti. Una brutta storia che non ha finito di lasciare scorie in giro. Che, con la solita puntualità, tornano a scorrere nel momento di maggior debolezza del ministro della Giustizia alle prese con l’affaire carceri-Di Matteo-scarcerazioni.

“Fulvietto” e gli incarichi

Negli atti che la Guardia di finanza ha depositato a Perugia a chiusura delle indagini, ci sono alcune intercettazioni tra Palamara (ora sospeso dalle funzioni) e l’ex capo di Gabinetto del ministero, estraneo alle indagini. Tra i due c’è “un’antica amicizia” e, da quello che si legge, una stretta collaborazione per destinare colleghi ed amici presso ministeri ed uffici legislativi. Palamara chiama Baldi “Fulvietto” e, tra le varie cose, gli suggerisce magistrate da sistemare negli staff nei ministeri. Baldi rassicura: “Te la porto qua stai tranquillo, perché è una considerazione che ho per te, un affetto che ho per te e lo meriti tutto”. Quando Palamara sembra perplesso per qualcosa, Badi lo tranquillizza: “Se no che cazzo li piazziamo a fare i nostri?”. Dove i “nostri” sono molto probabilmente i magistrati di Unicost che l’era Palamara aveva portato al culmine del potere e ora è molto ridimensionata.

La rete di Alfonso

E’ una geografia interessante quella dello staff di Bonafede in via Arenula dove l’avvocato calabrese ma laureato a Firenze dove ha conosciuto Conte, è approdato a giugno 2018. Oltre a Baldi aderisce a Unicost anche Francesco Basentini, noto per l’inchiesta della procura di Potenza su Total e Eni che nel 2016 spinse alle dimissioni l’allora ministro dello Sviluppo economico Federica Guidi (mai indagata, solo infangata con le intercettazioni). In quell’occasione, cavalcata dai 5 Stelle all’epoca all’opposizione, Basentini ebbe modo di mettersi in luce con i 5 Stelle e di conoscere Bonafede. Tanto che due anni dopo, nonostante la forte candidatura del pm Nino Di Matteo, Basentini fu scelto per andare a guidare il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, una poltrona di prestigio ma certamente scomoda e piena di insidie.

Basentini al Dap

Nella scelta di Basentini ha pesato, sicuramente, il parere di Leonardo Pucci, vice di Baldi ed ex compagno di studi a Firenze di Bonafede. Non solo: Pucci è stato assistente volontario a Firenze del professor Giuseppe Conte dal 2002 fino al 2009, poi giudice del lavoro a Potenza dal 2009 al 2015. In Basilicata Pucci ha frequentato non solo Basentini ma anche Luigi Spina, che è diventato consigliere del Csm di Unicost, ed è stato travolto dall’indagine per le intercettazioni con l’amico Palamara. Nessuno ha mai ritenuto possibile che Bonafede sia stato in qualche modo condizionato dai boss che non gradivano Di Matteo quando è stato il momento di decidere a chi affidare la gestione delle carceri, 60 mila detenuti, ventimila agenti di polizia penitenziaria, assistenti sociali e operatori. Hanno pesato, probabilmente, i rapporti personali, l’amicizia, un malinteso senso di diffidenza dei grillini verso tutto ciò che è esterno al gruppo. Lo vergogna di oltre 400 detenuti usciti perchè “malati” e a rischio contagio in strutture sovraffollate è stata frutto di inesperienza e leggerezza. Limiti colposi. Non meno gravi, in questo caso.

L’unico sopravvissuto

Del nucleo originario dei fedelissimi, in via Arenula resta solo Leonardo Pucci, il vero ministro ombra di Bonafede, l’unico consigliere fidato. Il ministro si era reso conto delle qualità dei suoi collaboratori più stretti? Una situazione che a pochi giorni dalla mozione di sfiducia preoccupa Bonafede. Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia sono partiti all’attacco. Andrea Delmastro, ad esempio, responsabile giustizia di Fratelli d’Italia punta il dito su quello che sarebbe il vero ministro di via Arenula e che riesce sempre a restare nell’ombra. Lo chiama “il clan Pucci”. “Prima le dimissioni di Basentini, capo del Dap, ora quelle di Baldi, capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia, coinvolto malamente nell'affaire Palamara. Quella che ormai per i più informati è il clan di Pucci, ancora nel Gabinetto del Ministro, assistente universitario di Conte, compagno di studi di Bonafede, vice di Baldi e amico di Basentini, pare fare acqua da tutte le parti. È il fallimento morale di un intero gruppo di potere che ha dimostrato opacità morale e inadeguatezza politica e che verrà ricordato solo per le scarcerazioni dei mafiosi”.

La richiesta di dimissioni

Dunque, conclude Delmastro, “Bonafede prenda atto del fallimento e lasci il ministero”. Italia viva, i cui voti sono determinanti al Senato (da oggi con un senatore in più, Scoma, ex di Forza Italia), in un primo momento aveva detto di non essere troppo interessata al caso. Eppure la lista del contenzioso con la scuola giustizialista di Bonafede sarebbe lunga, dalla prescrizione in avanti. In realtà Renzi ha preso tempo e non ha ancora sciolto le riserve sul voto di mercoledì. Difficile che Renzi faccia mancare i suoi voti. Piuttosto da qui ad allora userà Bonafede come ostaggio per ottenere quello che vuole e che “serve” all’azione di governo: investimenti, visione, progetto, semplificazioni.