[L'analisi] La lettera di Grillo che ridicolizza l’opposizione e la lenta agonia del Pd

Probabilmente non siamo ancora alla terza Repubblica ma di sicuro la stagione politica iniziata lo scorso 4 marzo presenta numerose novità rispetto al passato. Non solo perché alla guida del governo ci sono due forze orgogliosamente populiste ma anche perché per la prima volta nella storia repubblicana sembra non esserci una opposizione. Beppe Grillo può essere amato oppure odiato ma una cosa nessuno può negargliela: la capacità di leggere la realtà politica. Al comico genovese non è ovviamente sfuggita l'inconsistenza degli avversari e in una lettera inviata a Il Fatto Quotidiano ha girato il coltello nella piaga, rispolverando l’ironia dei tempi migliori.

"Ma dove si sono nascosti?"

“Caro direttore” – ha scritto il cofondatore del M5s – stiamo vivendo “un’esperienza di governo davvero singolare: l’Europa dell’establishment contro, il capitalismo finanziario, i media pure e nessuno sembra mancare all’appello, tranne l’opposizione. Non c’è l’opposizione, sembra di essere circondati da uno gruppetto di prefiche (quelle che piangevano a pagamento ai funerali) e non di costruttori di alternative”. “Ma dove si sono nascosti?” “Questo governo - ha proseguito il comico genovese - sembra stia tentando di colmare il vuoto sviluppando una sua opposizione interna”.

I fischi di Genova e le parole di Martina

Parole che irridono gli avversari sconfitti ma che purtroppo (per la democrazia italiana) descrivono la realtà dei fatti. Forza Italia è ormai in disfacimento e la crisi del Partito democratico sembra non avere fine, come confermato dai fischi di Genova ai parlamentari dem che si sono presentati al funerale delle vittime del crollo del ponte Morandi. Il segretario Pd, Maurizio Martina, ha affermato “che il partito deve ripartire proprio da quei fischi”. Parole belle che tuttavia sanno di retorica e non di sostanza. Perché non rispondono alle due domande che rimangono ancora senza risposta dalla dura sconfitta del 4 marzo: chi comanda dentro il Pd? L’attuale dirigenza ha davvero capito le cause della disfatta?

Renzi guida la riscossa dem

I dubbi alla prima domanda non possono non coinvolgere la figura di Matteo Renzi che contrariamente a quanto dichiarato pochi giorni dopo la debacle elettorale (mi limiterò a fare il semplice senatore della Toscana) resta ancora al centro della scena. E’ proprio lui che in questi giorni ha invitato i dem “a non tirare più al fioretto” perché “è arrivato il momento di ribattere colpo su colpo, di combattere a viso aperto, di non lasciargliene passare più una” all’attuale maggioranza. Che Renzi possa ancora conservare l’ambizione di essere il condottiero del partito è legittimo ma a patto che questo avvenga al termine di un Congresso e dunque di nuove primarie. Momenti che invece continuano a non arrivare e ad essere rimandati a data futura.

Maurizio Martina e Matteo Renzi

L'abbraccio del Pd con il liberismo e il grande capitalismo

Congresso che servirebbe anche per far capire agli elettori se davvero il Partito democratico è in grado di cambiare pelle e di rompere con le politiche degli ultimi anni che hanno portato all’emorragia di consenso. “Da tempo – ha spiegato l’editore Giuseppe Laterza in una intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano – il centrosinistra ha sposato il neo liberismo, l’ideologia che ha messo al centro i mercati e la tecnologia come fossero forze inesorabili, sovrastanti l’uomo. Oggi sappiamo, perché ce lo dice persino l’Fmi, che questo modello non ha funzionato. Negli ultimi anni non ha fatto altro che aumentare le disuguaglianze mentre si bloccava la mobilità sociale. E le persone hanno cercato risposte altrove”. Solo un congresso potrebbe dirci quante e quali figure dentro il Pd condividono l’analisi di Laterza. Fatto non del tutto scontato perché uno degli effetti collaterali della tragedia di Genova è stato proprio quello di contribuire a ricordare quanto stretto sia stato negli ultimi decenni l’abbraccio tra il centrosinistra e il grande capitale italiano.

Dalle privatizzazioni fallimentari al jobs act

Le fallimentari privatizzazione di Autostrade e Telecom Italia sono figlie della stagione dell’Ulivo, quando a Palazzo Chigi c’erano Prodi e D’Alema. Diversi analisti hanno spiegato la lunga serie di errori come il frutto dell’ansia da legittimazione. La sinistra avrebbe voluto cioè dimostrare di saper stare a tavola con i poteri forti e più in generale con il mondo imprenditoriale. Stagione lunghissima culminata con il jobs act del governo Renzi che ha mandato in soffitta l’articolo 18, il simbolo delle battaglie operaistiche degli anni ’60. Una riforma che neanche Berlusconi ha avuto il coraggio di fare.

Massimo D'Alema e Romano Prodi

La richiesta della base

Nel frattempo il popolo democratico continua a soffrire in silenzio. La Stampa è andata a sentire lo zoccolo duro del partito che si ritroverà nella festa dell’Unità di Ravenna. Il messaggio che arriva dalla base è chiaro: c’è voglia di congresso anche perché ogni lite in meno porta un voto in più. A gran voce si chiede dunque chiarezza sulla linea politica e compattezza tra i dirigenti. Due cose semplici ma che da troppo tempo mancano dentro il Pd. E senza le quali non solo non si può governare ma non si è neanche in grado di fare una opposizione degna di questo nome. Come giustamente scrive Beppe Grillo.