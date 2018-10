[Il retroscena] Grillo prigioniero delle sue creature: è fuga da Genova. Show annullati e casa sotto assedio

Dunque, l'apertura a Locarno, confermata. Jesolo, confermata. Legnano, confermata, Alessandria, confermata. Firenze, confermata, La Spezia, confermata. Montecatini Terme, confermata. San Benedetto del Tronto confermata e Rende confermata. E poi, nel 2019, confermata Padova. Confermata Brescia, Confermata Conegliano Veneto. Confermata Ferrara. Confermata Varese. Confermata Milano. Confermata Roma. Confermata Torino. Confermata Bari. Confermata Lecce. Insomma, il tour "Insomnia...(ora dormo!)", organizzato come sempre dall'impresario storico di Beppe Grillo Cencio Marangoni, va avanti con date su date, molte sold out.

Un particolare curioso

Ma, in questa lunga lista di date confermate, salta all'occhio un particolare curioso: le due date previste il 25 e 26 ottobre al Politeama Genovese sono state annullate e rinviate al 30 e 31 marzo 2019, in chiusura di tournèe. Potrebbe essere un problema organizzativo, succede spesso. Ma potrebbe anche essere un "problema Genova". Una specie di maledizione che colpisce Beppe a casa sua.

Ad esempio, quando ci fu l'ultima alluvione e Grillo si presentò con uno scooterone a verificare i danni sul campo, ma fu accolto dagli "Angeli del fango" che stavano rimuovendo tutto ciò che ostruiva tombini e caditoie con pale e stivaloni e gli urlarono: "Vieni a spalare".

Ad esempio, quando si votò per le scorse politiche e su quattro eletti pentastellati tre erano savonesi e l'unica genovese se ne andò in un pellegrinaggio parlamentare che la portò in Forza Italia, passando per i Verdi.

Ad esempio, quando si votò per le regionali e la sua candidata, Alice Salvatore, "dimaiana" doc, arrivò terza dopo Giovanni Toti e la piddina Raffaella Paita.

Ad esempio, quando quattro consiglieri comunali pentastellati sui cinque eletti nella scorsa consiliatura se ne andarono con i seguaci di Pizzarotti.

Ad esempio, quando scoppiò il caso delle "comunarie" vinte da Marika Cassimatis, candidata poco gradita, e poi annullate con uno strascico di ricorsi e controricorsi.

Ad esempio, quando alle elezioni comunali, nonostante un ottimo candidato come Luca Pirondini - uno che avrebbe potuto essere votato da tutte le mamme, tutte le figlie e tutte le nonne, persona educata, equilibrata, cortese e perbene se ce n'è una - il MoVimento restò addirittura fuori dal ballottaggio.

Mica finita.

Qualsiasi casino a Genova viene messo in conto a Grillo

Perchè, in questi giorni, qualsiasi casino di Toninelli, Di Maio e Conte a Genova viene messo in conto a Grillo - in questi casi totalmente incolpevole - e ogni protesta si conclude con il classico invito ad andare a protestare davanti ai cancelli della villa di Beppe, a Sant'Ilario, sulla collina all'estremo levante della città. Anzi, per usare i termini dei sindacati degli edili che lavoravano al Terzo Valico e rischiano il posto, "andiamo tutti al Belvedere di Sant'Ilario". E al povero Beppe, prigioniero come un dottor Frankenstein di alcune sue creature, non riesce nemmeno di andare a bere un caffè tranquillo al bar della piazzetta di Nervi che per anni è stato il suo secondo ufficio.

L'ultima volta, un cronista del "Secolo XIX", Giovanni Mari, uno che non molla di un centimetro, gli ha chiesto un'intervista sul Ponte Morandi, incassando la solita risposta, quella del tariffario per rilasciare le interviste, un classico del repertorio grillino. A Genova, per assistere al resto dello spettacolo, occorrerà aspettare il 30 e 31 marzo 2019.