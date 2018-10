Grillo: politica non abbandoni visione, vogliamo gas sotto ulivi?

Roma, 21 ott. (askanews) - Beppe Grillo non ha voluto prendere apertamente posizione dal palco di Italia a 5 stelle sulla delicata questione del gasdotto Tap, che dovrebbe approdare sulle spiagge del Salento e che il Movimento 5 stelle si era impegnato a bloccare prima delle elezioni. Ma ha comunque dedicato un passaggio, per quanto prudente, al tema nel suo intervento conclusivo al Circo Massimo. "La politica - ha osservato il fondatore del M5S - ha il dovere di non abbandonare una visione. Oggi hai tecnologia immensa, esponenziale e la politica ha il dovere di scegliere. Vogliamo le rinnovabili o il petrolio? Vogliamo il gas che passa sotto quei cazzo di ulivi della Puglia o non li vogliamo? Dove vuoi andare? Se sprechi energie io ti tasso e finanzio quelli che fanno innovazione".