Grillo: Lega ha riempito spazio delle paure ma su fatti è zero

Roma, 12 giu. (askanews) - La Lega ha "riempito lo spazio dei timori" ma i fatti concreti sono a "zero". Lo afferma Beppe Grillo, in un post sul suo blog."Sugli 'alleati di governo' - scrive il fondatore del M5s - non c'è nulla da dire, hanno semplicemente riempito lo spazio dei timori seminato da decenni di follie. Si comportano come un fiume che riempie un lago, un fenomeno naturale, sempre lo stesso, quando la gente si fa convincere di avere paura. Non importa se il lago tracimerà, nulla importa se tanta gente gli da fiducia nonostante un rapporto matematico fatti/parole che vuole più zeri dietro alla virgola del peso di una particella subatomica".