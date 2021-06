[il caso] Grillo ferma Conte leader. Ennesimo rinvio per il lancio del nuovo partito. Letta si fida dell’ex premier

Ha fatto appena in tempo ieri mattina il presidente della Camera Roberto Fico a dichiarare in un’intervista a tutta pagina: “Ma quando mai, nessuna contrapposizione tra Beppe e Giuseppe, uno fa il garante e l’altro il leader. Che problema c’é?”. Tutto derubricato a “un po’ di discussione”, pane quotidiano in qualunque movimento o partito politico “in fase di cambiamento”. Può darsi anche che sia come dice Fico, uno dei pochi al corrente dei reali sviluppi all’interno del Movimento. Fatto sta che, appena digerita l’intervista, più o meno all’ora di pranzo è arrivata da fonti altrettanto “dentro” la sala comando del Movimento (Crimi, i capigruppo e pochi altri), la notizia uguale e contraria: “La cerimonia di presentazione del nuovo Movimento è rinviata a data da destinarsi”.

Terzo rinvio

Era prevista, e annunciata, per mercoledì-giovedì di questa settimana. Ma non è più così. Il motivo è lo stesso per cui la stessa cerimonia era già stata rinviata anche la settimana precedente. E di nuovo nelle settimane precedenti. Anche la location è stata cambiata: non più una piazza ma un luogo chiuso. E’ possibile che anche su questo cambino idea e tornino in piazza, per motivi climatici e di sicurezza.

Il punto della discordia è sempre lo stesso: il nuovo statuto delle regole e il ruolo di Beppe Grillo come garante nel partito di Conte. Le nuove regole sembrano essere pronte da almeno un paio di settimane (appena Casaleggio ha firmato l’accordo per cedere i dati di Rousseau in campo di 250 mila euro). “Tutti ne parlano ma non mi risulta che qualcuno le abbia anche lette” osservava ieri un deputato 5 Stelle. Fatto sta che un paio di settimane fa, giusto in tempo per la grande presentazione, Conte ha inviato a Grillo il nuovo statuto. Una semplice condivisione, però. Perchè le decisioni erano già state prese, le aveva assunte Conte, e non ci si poteva più tornare sopra. Una fra tante, il vincolo del secondo mandato. In pratica chi è in Parlamento dal 2013, il primo “assalto” dei 5 Stelle alla “scatoletta di tonno”, andrebbe a chiudere nel 2023 la sua parabola parlamentare.

Tutto fermo

Doveva essere un via libera veloce e indolore. Da allora si è invece bloccato tutto. Ogni settimana in pratica c’è un rinvio. Nessuno ha letto cosa prevedono le nuove regole. Si sa però, da indiscrezioni, che Conte avrebbe trovato una soluzione, una mediazione che consentirebbe almeno a qualche big di restare in Parlamento. Grillo sarebbe contrario. Più volte ha detto: “Il vincolo del secondo mandato è intoccabile”. Più in generale, “Beppe è fatto così” spiegano fonti qualificate, “non ha nessuna intenzione di perdere la possibilità di intervenire sulla sua creatura”. Ma questa opzione non sta bene a Conte che, come premessa per accettare la sfida, ha chiesto “mani libere” per riorganizzare il Movimento nelle regole e anche nelle tematiche.

Un’ altra divergenza riguarderebbe anche l’appoggio al governo Draghi. Grillo non ne vuole sentire parlare: governare e gestire i soldi del Pnrr al meglio. Conte la smentisce ma a modo suo lascia sempre aperta la porta ad ipotesi contrarie quando dice che “il Movimento non può retrocedere rispetto a quelle che sono questioni identitarie”. Se tra queste c’è la giustizia e il fatto che la proposta Bonafede è l’ultima mediazione possibile, è chiaro che vanno allo scontro con la ministra Cartabia.

Mano tesa a Di Battista

Conte ha sentito tre volte Draghi in questi mesi e sempre per “lamentarsi” di qualcosa ad esempio la cacciata di Vecchione dalla guida del Dis; sul blocco dei licenziamenti e l’auspicio che duri ancora almeno fino ad ottobre o a fine anno. Tra i due non ci sarebbero buoni rapporti. Conte ha detto che sarà presto convocato da Draghi come leader delle più importante forza di maggioranza. In realtà Conte, tendendo la mano ai fuoriusciti come Di Battista, inizia a prospettare una via d'uscita una volta messo in sicurezza il Paese. Anche per non dare troppo tempo a Draghi di crescere e rafforzarsi. Ma un eventuale rapporto più dialettico con il governo, metterebbe in imbarazzo il Pd e Letta. Insomma, per tanti motivi il Nazareno attende con ansia l'evolversi della situazione nel Movimento.

Più di tutto sullo stop di Grillo pesa il fatto che il comico vuol continuare ad avere l’ultima parola sulle scelte del Movimento. E Conte invece vuole mani libere su tutto. Per evitare sorprese tipo quella sulla Via della sete cinese. Dopo aver fatto fuori Casaleggio e Rousseau, adesso anche Grillo. Se fosse, sarebbe l’omicidio perfetto senza versare una goccia di sangue. Conte, tendendo la mano ai fuoriusciti come Di Battista, inizia a prospettare una via d'uscita una volta messo in sicurezza il Paese. Ma un eventuale rapporto piu' dialettico con il governo, metterebbe in imbarazzo il Pd e Letta che attendono con ansia l'evolversi della situazione nel Movimento.

Le conseguenze

Tutti questi rinvii non fanno bene alla già sgangherata alleanza Pd-M5s. I due leader, Letta e Conte, fanno mostra di grande intesa e stima reciproca. “Mi fido di lui” ha detto ieri sera il segretario dem. Nelle interviste Conte è un po’ meno netto (“se col Pd non va non mi traccio le vesti”; “il Movimento resta il primo partito”) ma deve anche tranquillizzare chi, nel Movimento, ancora storce la bocca quando sente Pd. La nuova battuta d’arresto interna al Movimento, mette sempre più a rischio l’ipotesi che al secondo turno ci possa essere una convergenza anche in città come Roma e Torino dove al primo turno Pd e 5 Stelle competono in modo anche deciso.

A Bologna la vittoria di Lepore (59%; pro alleanza M5s) e l’ottima performance di Isabella Conti (41%, renziana e riformista, contraria ai 5 Stelle) significa tenere dentro il perimetro del centrosinistra anche Iv e Azione. Almeno per ora che i duellanti promettono di lavorare insieme. A Roma c’è anche Stefano Fassina che vuol dire allargare a sinistra. Il “campo largo” sognato da Letta.

In generale il Nazareno ha chiesto ai candidati locali, laddove non è possibile l’intesa, di evitare guerre di religione in vista del primo turno delle amministrative. La richiesta del Pd nazionale ai candidati locali, laddove non è possibile l'intesa, è quella di evitare l'attacco forte a M5s in modo da non irritarne gli elettori in vista del ballottaggio.

La pazienza di Letta

Il segretario dem deve quindi armarsi ancora di tanta pazienza. Quattro mesi fa quando arrivò da Parigi gli avevano prospettato un asse più o meno blindato. “Un’avventura bellissima”. Tranne Napoli e la Calabria (ma la scelta della candidata al posto di Irto sta spaccando ancora di più il Pd calabrese) nel resto d’Italia l’alleanza non c’è. E difficilmente ci sarà. Ecco che Letta deve occuparsi di rafforzare la propria parte di campo, a prescindere dall’eterno cantiere M5s. Quella delle primarie deve essere considerata una vittoria per il segretario: l'affluenza ai gazebo di Roma e Bologna dimostra che la scelta di tenere le consultazioni è stata quella giusta. La strada, però, è ancora lunga. L’obiettivo è chiaro: “Il protagonismo del Pd e del suo sistema di alleanze è l'unica credibile alternativa alle destre”. Le amministrative sono un test politico visto che votano più di cinque milioni di persone solo nelle cinque grandi città. Il Pd punta a vincere in tutte le cinque metropoli e passare da due (Bologna e Milano) a cinque. Con quali alleanze non è chiaro. Da oggi si apre un’altra sfida. Letta lo sa bene e cerca di serrare le fila del suo partito. Ieri ha incontrato a lungo Nicola Zingaretti (una delle undici correnti del Pd) a cui ha chiesto di “marciare tutti uniti”. Il messaggio era diretto soprattutto a quelle formazioni che, pur collocate nel centrosinistra, continuano a bersagliare il Pd perchè troppo schiacciato sui 5 Stelle.