Grillo conferma sostegno M5S al governo: finché restano le nostre battaglie

Roma, 28 giu. (askanews) - Il Garante del M5S, Beppe Grillo, ha confermato che il sostegno al governo resta finché saranno prese in considerazione le battaglie del Movimento. Grillo, durante gli incontri con i parlamentari del gruppo a Montecitorio, secondo quanto è stato riferito, ha sollecitato a portare avanti i temi Cinque Stelle citando "il superbonus, il reddito di cittadinanza, il salario minimo".Il tetto al doppio mandato "è un tema identitario imprescindibile" e c'è una "indicazione forte" affinché resti come regola aurea M5s, avrebbe ribadito Grillo ai parlamentari M5s, secondo quanto riferito da alcuni partecipanti agli incontri che si svolgono in sala Tatarella a Montecitorio.