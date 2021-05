Gregoretti, Salvini: ora approccio più fermo del Governo

Roma, 15 mag. (askanews) - "Io spero che questo processo sia utile all'intero governo perché arrivi a un approccio più fermo e più europeo sull'immigrazione". Così Matteo Salvini, leader della Lega, ha commentato, in una intervista al Corriere della sera, la chiusura con il non luogo a procedere della vicenda giudiziaria che lo ha investito per il blocco allo sbarco dei migranti dalla nave Gregoretti quando era ministro dell'Interno."Se qualcosa non è reato a Catania, non dovrebbe esserlo nemmeno a Palermo", ha aggiunto a proposito dell'altro procedimento sull'analoga vicenda Open Arms. "Ma c'è un'eccessiva... vaghezza nel diritto penale, e questo è un problema. Proprio per questo noi siamo contrari al ddl Zan. Il ddl Zan lascia nelle mani dei giudici il decidere che cosa è politicamente corretto e che cosa è reato. Un giudice può decidere se è un reato che io dica di essere contrario alle adozioni per le coppie omosessuali. In questo senso, il tema è esattamente lo stesso".