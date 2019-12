Gregoretti, fonti Lega: Salvini ha copia interlocuzioni con P.Chigi

Roma, 20 dic. (askanews) - "Il senatore Matteo Salvini ha conservato copia delle interlocuzioni scritte avvenute a proposito della Gregoretti. Si tratta di numerosi contatti anche tra ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio, ministero degli Affari Esteri e organismi comunitari". E' quanto fanno sapere fonti della Lega."A proposito della redistribuzione degli immigrati - proseguono le fonti del Carroccio - era stata contattata anche la Cei. Non a caso il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede dichiarava il 30 luglio (nel corso della trasmissione 'In Onda' su La7) che 'c'è un dialogo tra i ministeri delle Infrastrutture, dell'Interno e della Difesa, la posizione del governo è sempre la stessa: vengono salvaguardati i diritti, le persone che dovevamo scendere sono scese, sono monitorate le condizioni di salute, ma del problema immigrazione deve farsi carico tutta l'Europa' aggiungendo 'ringrazio il presidente Conte che continua a porre la questione nelle cancellerie d'Europa'. Tutta la documentazione conservata da Salvini è al vaglio dei legali dell'ex ministro dell'Interno e al momento non verrà diffusa".