Green pass:Salvini,nemmeno un italiano senza stipendio da domani

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - "Mentre qualcuno si occupa di fascismo che non torna, la Lega si occupa di aiutare i lavoratori. Ho chiesto ieri a Draghi e oggi ho visto che lo chiedono anche i sindacati: tamponi rapidi e gratuiti per i milioni di lavoratori che ancora non hanno il green pass perché non è possibile lasciare a casa migliaia di insegnanti, medici, infermieri, poliziotti, pompieri. Tutelare la salute sì ma rispettare il diritto al lavoro. Non ci deve essere neanche un italiano che da domani resta a casa senza stipendio. Chiediamo che tutti possano lavorare". Così il leader della Lega, Matteo Salvini a margine di un'iniziativa elettorale a Cassano d'Adda, nel Milanese. (ANSA).