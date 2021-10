Green pass, Letta: piccole minoranze non possono bloccare Italia

Roma, 14 ott. (askanews) - "Con il buonsenso si potranno trovare le soluzioni, bisogna però impedire che piccole minoranze blocchino un Paese, piccole minoranze che non vogliono seguire le regole. Questo sarebbe un messaggio pessimo. Bisogna dare il messaggio che chi segue le regole non è uno stupido, chi segue le regole è giusto che sia premiato dalle scelte che vengono fatte". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta, al termine dell'incontro con il presidente di Confindustria Carlo Bonomi.Per quanto riguarda un'ulteriore intervento per calmierare il prezzo dei tamponi, ha aggiunto, "guarderemo quali saranno le proposte del governo, ci fidiamo della linea tenuta. Bisogna applicare le logiche di buon senso".