Roma, 16 set. (askanews) - E' in corso a palazzo Chigi la cabina di regia con il presidente del Consiglio, Mario Draghi e i capidelegazione della maggioranza di governo in vista del consiglio dei ministri di oggi pomeriggio che varerà il nuovo decreto per l'estensione del green pass per tutti i lavoratori, sia della Pubblica amministrazione che delle aziende private.