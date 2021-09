Green pass, Gelmini: approvato prezzo calmierato per i tamponi

Roma, 16 set. (askanews) - Il governo ha deciso di imporre un "prezzo calmierato per i tamponi". Lo ha spiegato la ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini in conferenza stampa, al termine del Consiglio dei ministri. "Abbiamo approvato il prezzo calmierato per i tamponi, fatto estremamente importante. Giusto che sia 8 euro per minorenni e 15 euro per persone adulte e che non ci sia un costo per persone che non possono vaccinarsi per problemi di salute".