Roma, 20 ott. (askanews) - I dati dimostrano "l'efficacia delle misure messe in campo" perchè "dal decreto con l'estensione" del green pass "nei luoghi di lavoro le prime dosi di vaccino sono cresciute del 46% rispetto al trend atteso dal 16 settembre". Lo ha detto il premier Mario Draghi nella replica in Aula alla Camera sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo.