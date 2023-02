La grande fuga dal Parlamento europeo degli eurodeputati italiani

Chiunque segua le campagne elettorali, sa che quelle per il Parlamento europeo sono le più difficili, roba da uomini duri: si gioca su cinque macrocollegi – Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud e Isole – di cui alcuni come il Nord Ovest sono più grandi di molte nazioni europee: Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, roba che solo a girarle tutte ci vorrebbero mesi.

E poi si vota con le preferenze, cioè sono elezioni “vere” non su liste bloccate e quindi occorre sudarsi ogni voto, convincendo gli elettori a scrivere il proprio nome sulle schede. Insomma, davvero una cosa difficile, segno che il posto a Strasburgo e Bruxelles è veramente ambito. Il problema è che, dopo esserci arrivati, in tanti se ne vanno.

E il turn over degli italiani è il più ricco d’Europa con tanti eurodeputati che se ne vanno a fare altro – ministri, deputati, senatori, anche consiglieri regionali, tutti ruoli incompatibili – dopo essere stati eletti al Parlamento europeo. Altri, invece, quando verrebbe il loro turno di subentrare scelgono ulteriori incarichi pure loro e capita così che in alcune liste entrino i quinti o sesti dei non eletti, veri e propri miracolati dal gioco dei subentri.

Diciamo subito che gli italiani ora sono 76, più uno eletto in Francia, Sandro Gozi, renzian-macroniano, che è stato uno dei volti di punta di Renaissance, la lista del presidente francese che è stata l’anima di Renew, il nuovo eurogruppo che in Italia ha filiato la lista di Azione e Italia Viva. Gozi è un caso particolare, perché è entrato a Strasburgo e a Bruxelles dopo la Brexit, quando gli eurodeputati inglesi hanno lasciato spazio a quelli dei Paesi rimasti nell’Unione: insieme a lui il primo febbraio 2020 sono diventati parlamentari europei Vincenzo Sofo, eletto nella Lega e poi passato a Fratelli d’Italia, l’azzurro Salvatore De Meo e Sergio Berlato, anche lui di Fratelli d’Italia.

Eppure, non sono stati loro i primi a subentrare. Perché, prima ancora di quello degli inglesi – con il Brexit Party che era il partito europeo con più rappresentanti in assoluto – c’era già stato un addio: quello dell’attuale sindaco di Roma Roberto Gualtieri, eletto nel Pd, che entrò a Strasburgo, come tutti gli eurodeputati di questa legislatura, il 2 luglio 2019, ma se ne andò dopo soli due mesi, il 5 settembre, perché venne chiamato a fare il Ministro dell’Economia e delle Finanze nel secondo governo di Giuseppe Conte, quello giallorosso. Al suo posto entrò Nicola Danti, renziano, che infatti siede nel gruppo di Renew.

L’11 gennaio 2022 c’è stato l’addio più doloroso, che è stato quello dell’ex presidente del Parlamento europeo David Sassoli, scomparso prematuramente nel dolore di tutti. E al suo posto è subentrata un’altra esponente del Pd, Camilla Laureti. Il 12 ottobre 2021 c’è stata una raffica di dimissioni da parte di una serie di eurodeputati che sono diventati deputati e senatori in Italia. In qualche caso, anche ministri, come Antonio Tajani e Raffaele Fitto.

Insieme a loro se ne sono andati Eleonora Evi, che era stata eletta nel MoVimento Cinque Stelle e poi è diventata deputata e portavoce dei Verdi; Marco Dreosto, eurodeputato del Carroccio ora senatore della Lega; Andrea Caroppo, eletto pure lui in Europa per la Lega, ma poi passato a Forza Italia e oggi deputato azzurro; Carlo Calenda, eletto in una lista apposita “Pd – Siamo Europei”, risultando il più votato come numero di preferenze fra tutti i candidati Democratici in Italia. Poi, dopo aver fondato Azione, Calenda è passato a Renew e quindi è stato eletto senatore come leader e front man del Terzo Polo.

Infine, sempre il 12 ottobre 2022, se ne sono andati dall’Europarlamento anche Simona Bonafè, segretaria regionale toscana del Pd e oggi deputata democratica; Mara Bizzotto, che ha lasciato l’eurogruppo del Carroccio e oggi è senatrice leghista e pure Silvio Berlusconi, tornato in Senato, da dove era stato escluso e cacciato dopo la condanna in Cassazione. Una rivincita notevole, degna di una rinuncia a Strasburgo e Bruxelles, dove pure gli chiedevano l’autografo, soprattutto tifosi milanisti sparsi per l’Europa.

Ovviamente, a fronte degli addi del 12 ottobre 2002, ci sono altrettanti subentri: Achille Variati per Calenda nel Pd; Denis Nesci per Fitto in Fratelli d’Italia; Alessandra Mussolini fra gli azzurri per Tajani; Paola Ghidoni, Matteo Gazzini e Elisabetta De Blasis per i tre leghisti andati a Roma.

In tre casi i subentri hanno offerto anche qualche brivido: al posto di Silvio Berlusconi è tornata all’Europarlamento Lara Comi che, nel frattempo, nel periodo in cui non era eurodeputata, era stata anche per un breve periodo agli arresti domiciliari.

Al posto di Eleonora Evi, è subentrata Maria Angela Danzì, che è stata la prima donna a guidare come segretario generale un Comune metropolitano come Genova e grazie a questo ingresso il MoVimento Cinque Stelle ha riguadagnato il seggio che aveva perso a favore dei Verdi, dove era emigrata la Evi.

Infine, per sostituire la Bonafè c’è stato un ulteriore brivido: infatti Beatrice Covassi, la nuova eurodeputata del Pd, ha dovuto aspettare un mese e quattro giorni più di tutti gli altri: prima di lei, infatti, nella classifica delle preferenze alle spalle di Simona Bonafè, votatissima, c’era Alessandra Nardini, che però ha rinunciato all’elezione a eurodeputata, perché nel frattempo è diventata assessore regionale in Toscana. E così, mentre tutti gli altri subentrati di questo giro sono entrati il 2 novembre 2022, lei ha dovuto aspettare fino al 6 dicembre.

E già che ci stiamo chiudiamo il quadro ricordando che c’è stato anche un addio al Parlamento italiano, per la precisione al Senato della Repubblica, da parte dell’azzurro Gianfranco Miccichè, il regista di tutti i successi di Forza Italia in Sicilia dal 1994 ad oggi, che ha optato per l’assemblea regionale siciliana, il vero e proprio parlamentino di Palermo, lasciando spazio alla senatrice Daniela Ternullo. E anch’essa ha comunicato di aderire al Gruppo parlamentare Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE.

Questo viaggio nella geografia parlamentare finisce con i passaggi di gruppo che, al momento – esclusi quelli “tecnici” dei gruppi che si sono costituiti dopo l’inizio della diciannovesima legislatura – sono soltanto due, ma entrambi di nomi “pesanti”: il primo è un senatore a vita, il premio Nobel Carlo Rubbia che aveva iniziato la legislatura fra i non iscritti, ma poi ha aderito al “Gruppo Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase, Sud Chiama Nord)”, la stessa scelta che hanno fatto Giorgio Napolitano ed Elena Cattaneo, mentre gli altri tre senatori a vita Renzo Piano, Liliana Segre e Mario Monti hanno optato per il Misto di Palazzo Madama.

L’altro passaggio è quello di Aboubakar Soumahoro, che si è sentito tradito dal fatto che i suoi colleghi di gruppo in “Alleanza Verdi e Sinistra”, non l’abbiano difeso a sufficienza. E quindi è andato al Misto.

Da Roma non si dimette (quasi) nessuno.