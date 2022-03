Il grande centro è solo un grande ballo e per ora una lotta tutti contro tutti

L’ultimo passaggio, eternamente lo stesso, in una storia che si ripete sempre uguale a se stessa praticamente ogni giorno di seduta di Camera dei deputati e Senato della Repubblica è l’annuncio sotto il titolino: “Modifica nella composizione di gruppi parlamentari”.

E, stavolta, nella penultima seduta della Camera, è toccato al vicepresidente renziano di Montecitorio Ettore Rosato scandire: “Comunico che, con lettera pervenuta in data 16 marzo 2022, il deputato Osvaldo Napoli e la deputata Daniela Ruffino, già iscritti al gruppo parlamentare Coraggio Italia, hanno dichiarato di aderire alla componente politica “Azione-+Europa-Radicali Italiani” del gruppo parlamentare Misto. Il rappresentante di tale componente, con lettera pervenuta in pari data, ha comunicato di aver accolto la richiesta”.

Un passaggio, quello dei due ex azzurri piemontesi, che però dice molto di più di quanto laconicamente esposto nel resoconto stenografico della seduta.

Perché Napoli, che è alla quarta legislatura e che è stato presidente sia pure facente funzione, dell’ANCI, cioè di tutti i sindaci italiani, era stato uno dei primi a credere nel progetto del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti prima, con “Cambiamo!”, a cui si è poi aggregato anche il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, transustanziando il nome in “Coraggio Italia”, anche se ad esempio al Senato la denominazione ufficiale, con tanto di maiuscole dei senatori di Giovanni Toti, guidati da Paolo Romani e Gaetano Quagliariello, è “ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani))”, undici parole, al netto dei segni di interpunzione, per nove senatori.

Eppure, Osvaldo Napoli e Daniela Ruffino, che sono contro ogni sovranismo e per un progetto di centro moderato, hanno lasciato Coraggio Italia, che ha esattamente questo progetto, per andare in Azione. In un gruppo come quello dei calendiani e dei boniniani che in una sola settimana ha raddoppiato gli effettivi: e sì che partiva da tre e ora è a sei - con anche l’arrivo di un altro ex totiano come Claudio Pedrazzini, che nel frattempo era transitato al Misto - ma è davvero tanta roba.

Il punto centrale è che tutti questi cambiamenti, come quelli di cui parleremo, avvengono fra partiti che – se c’è una logica e soprattutto se c’è una legge elettorale – alle prossime elezioni dovranno per forza di cose correre alleati e allora somiglia un po’ al gioco dei quattro cantoni o al “Facite ammuina”, previsto in occasione delle visite sulle navi delle alte autorità del regno borbonico.

Diceva l’editto: “All'ordine "Facite Ammuina": tutti chilli che stanno a prora vann'a poppa e chilli che stann'a poppa vann'a prora; chilli che stann'a dritta vann'a sinistra e chilli che stanno a sinistra vann' a dritta; tutti chilli che stanno abbascio vann 'ncoppa e chilli che stanno 'ncoppa vann'abbascio, passann' tutti p'ò stesso pertuso; chi nun tien nient'a ffa, s' aremeni a 'cca e a 'lla”.

Ora, certamente tutti i passaggi di gruppo che citiamo e citeremo si portano dietro grandi ideali, ma, dal punto di vista ideologico, l’effetto è lo stesso.

Prendete Azione, ad esempio: dei tre nuovi arrivati ex di Coraggio Italia si è detto, ma al Senato c’è anche Leonardo Grimani, che per ora ha aderito al partito di Calenda, ma non ancora al gruppo parlamentare, cosa stranissima. Ma, a parte questa curiosità, Grimani è un ex di Italia Viva, esattamente come una delle ultime arrivate in Italia Viva, Flora Frate, ex pentastellata, è un’ex di Azione.

Come se ci fosse una proprietà transitiva dei passaggi di gruppo: cambiando l’ordine degli aderenti o dei partiti, purchè siano al centro, il risultato politico non cambia.

Al gran ballo dei centristi che vanno di qua e di là partecipano in quattro: Azione, Italia Viva, Coraggio Italia e la stessa Forza Italia. E tutto funziona come in quegli scambi al calciomercato dove le squadre a gennaio si girano i giocatori meno utilizzati, sperando che facciano meglio con la nuova maglia: così, ad esempio, Coraggio Italia, oltre ai tre di Azione ha ceduto l’ex grillino Gianluca Rospi a Forza Italia, l’altro ex pentastellato Matteo Dall’Osso sempre agli azzurri, l’ex azzurro Alessandro Sorte di nuovo a Forza Italia, dopo un po’ di tempo in Cambiamo! e poi nel Misto, tornato a casa, e Maria Teresa Baldini a Italia Viva.

Però, contemporaneamente, due ex di Forza Italia che erano nel Misto del Senato, Alessandrina Lonardo, che sarebbe la signora Mastella, e Andrea Causin andavano in Italia al Centro, che è il gruppo di Toti a Palazzo Madama.

Mica finita, perché poi ci sono le porte girevoli di Forza Italia: l’ex pentastellata Gelsomina Vono ha lasciato il gruppo di Matteo Renzi in Senato per approdare fra gli azzurri, ma contemporaneamente Barbara Masini ha lasciato gli azzurri per accasarsi fra i calendiani di Azione, con Emma Bonino e +Europa di rinforzo.

Insomma, non è un tango, ma una quadriglia –e visto che i partiti protagonisti sono quattro – mai metafora fu più azzeccata per raccontare questa situazione: “Changez les dames” cantava Paolo Conte per l’appunto in “Quadrille”.

Il punto è che tutto questo, dal punto di vista elettorale, dà somma zero.

Certo, è vero che a Roma Carlo Calenda ha fatto la lista comune con Italia Viva e sono stati il partito più votato in assoluto, ma è anche vero che poi si sono spaccati dopo le elezioni e ora stanno in due gruppi.

E’ vero che, ad esempio, alla Leopolda, quando è stato ospite Enrico Costa, ex azzurro ed ex lupiano oggi calendiano e sempre garantista, Matteo Renzi ha detto: “Caro Enrico non riesco a capire come alle prossime elezioni politiche potremo andare divisi, mi sembra impossibile".

Ed è vero che, a un certo punto, è sembrato che “Italia al Centro”, progetto a cui hanno aderito per ora Giovanni Toti con Cambiamo!, Gaetano Quagliariello con IDEA e Clemente Mastella con Noi campani-Noi di centro, avrebbe dovuto avere fra i suoi effettivi anche Renzi, ma poi non se ne è fatto nulla, almeno per ora.

Ed è infine vero che alla Camera, con i suoi 20 deputati sul filo per poter avere il gruppo autonomo, Toti è l’unico che ha davvero avuto la capacità di attrarre deputati da altri mondi, diversi, e oggi gli ex del MoVimento Cinque Stelle in Coraggio Italia sono otto su 20, più una al Senato, una percentuale altissima.

Ma è anche vero che rimescolandosi parlamentari fra le quattro forze centriste, la somma algebrica dà zero.

Insomma, se vogliono fare il Grande Centro e non i centrini, devono trovare la quadra.

Questioni di geometria politica.