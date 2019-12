Governo, Zingaretti: ritrovare comune strategia con scelte coraggiose

Roma, 17 dic. (askanews) - "È giusto lavorare per ritrovare una comune strategia tra le forze di governo, ma ora oltre al metodo tra verifica, tagliando, agenda, per ricostruire fiducia e speranza concentriamoci sul merito di scelte di campo nette e coraggiose". Lo ha scritto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in una lettera a fanpage.it"C'è un'Italia piena di energie e competenze che reclama protagonismo, chiede coraggio e politiche innovative. La missione del Partito Democratico nel Governo si misurerà, anche e soprattutto, nella capacità di risposta a questa enorme domanda di futuro", ha aggiunto.