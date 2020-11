Governo, Zingaretti: riordinare idee per un progetto Paese ora

Roma, 21 nov. (askanews) - La priorità della politica è "riordinare le idee" e "mettere a punto un progetto" perchè "siamo alla vigilia di una programmazione economica e finanziaria che l'Italia non ha mai conosciuto in 50 anni", considerato che "le risorse che provengono dall'Europa e che non a caso hanno chiamato Next generation Eu danno al Paese una occasione unica e noi non vorremmo sprecarla". E' il monito del segretario del Pd Nicola Zingaretti, nel suo intervento al "Il vaccino della scuola", il primo degli incontri online promossi dal Pd sulla scuola."Tutti - ha sottolineato il lesder Pd- sono alla rincorsa dei tweet e dei like: noi vorremmo distinguerci anche su questo dando una dimensione umana" a questa discussione. Scuola, imprese, salute: questo - ha evidenziato Zingaretti- e' il nostro modo per dare sicurezza alle persone che non vuol dire odiare delle persone perche' diverse da me. Ma vuol dire andare incontro ai bisogni delle persone".