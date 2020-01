Governo, Zingaretti: equilibri non cambiano, trovare soluzioni

Roma, 27 gen. (askanews) - Dopo il voto alle regionali, nella maggioranza tra gli alleati e nel governo "non cambiano gli equilibri, insieme dobbiamo trovare buone soluzioni e governare bene". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, intervenendo al Tg1."Spero che questo voto aiuti lo spirito di maggiore collaborazione, senza piantare bandierine", ha sostenuto aggiungendo che "il Pd ha fatto questo in questi mesi. Qualcuno l'ha chiamata subalternità, in realtà è responsabilità".