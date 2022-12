Il governo vuole 'spegnere' Spid: 'Si faccia tutto con la carta d'identità elettronica'

Il governo pronto a dichiarare guerra allo Spid, ovvero l'identità digitale già in possesso di oltre trenta milioni di italiane e italiani. Un'intenzione che si evince dalle parole del sottosegretario con delega all’Innovazione tecnologica, Alessio Butti, che, parlando alla festa dei dieci anni di Fdi, ha esplicitato un ragionamento in corso all'interno del governo. "Cerchiamo di spegnere gradualmente Spid che raccoglie una serie di identità digitali e facilitare l’azione delle nostre imprese e dei cittadini con la Pubblica amministrazione", ha detto il sottosegretario.

Graduale spegnimento di Spid

Un'idea, quella di Butti, già esplicitata diversi anni fa quando Fdi era solo un piccolo partito di opposizione. La convinzione di fondo sta nel fatto che Spid sia difficile da usare, soprattutto per le persone anziane, sia per l'acquisizione che per l'uso nei rapporti con la Pubbica amministrazione. E allora via al graduale "spegnimento" per lasciare spazio alla carta di identità elettronica come unico mezzo di interazione.

Il 63% degli italiani ha attivato Spid

Ma in Italia, a fine settembre, secondo i dati di una ricerca dell'Osservatorio Digital identity della School of Management del Politecnico di Milano sono già 32,2 milioni di cittadini sono in possesso di Spid (+30% rispetto allo stesso periodo del 2021), con rilasci e accessi in continuo aumento. Infatti il Sistema pubblico di identità digitale è nelle mani del 63% della popolazione maggiorenne, anche se la distruibuzione nel territorio italiano non è omogenea né per fasce d'età e nemmeno per area geografica.

Per capirci: tutti i ragazzi della fascia 18-24 anni possiedono Spid, con una situazione molto diversa tra gli italiani con oltre 75 anni dove meno di 1 su 4 ha attivato la propria identità digitale.

Il sottosegretario: carta elettronica unica identità digitale

E quindi per il sottosegretario che già prima del lockdown aveva manifestato la sua avversione per Spid, "d’accordo tutti dobbiamo cominciare a spegnere lo Spid e avere la carta d’identità elettronica come unica identità digitale". E questo nonostante l'uso dell'identità elettronica abbia già raggiunto, come visto, un livello di utilizzo avanzato, complice probabilmente il periodo pandemico che ha accelerato i processi di informatizzazione della Pa.