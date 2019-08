Governo, al via il secondo giro di consultazioni Mattarella

Roma, 27 ago. (askanews) - Con l'arrivo a Palazzo del Quirinale del presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati è iniziato il secondo giro di consultazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la formazione di un nuovo governo. Il presidente emerito della Repubblica, Senatore Giorgio Napolitano, non trovandosi a Roma, verrà sentito telefonicamente.Ale 17 salirà il presidente della Camera dei deputati: Roberto Fico. Quindi sarà la volta delle delegazioni dei partiti, per oggi solo le rappresentanze dei gruppi Misti di Camera e Senato.Alle 18,20 il Capo dello Stato riceverà il gruppo Misto del Senato: la presidente Loredana De Petris unitamente al Vice Presidente del Gruppo Misto Sen. Dott. Riccardo Nencini, rappresentante della componente "PSI", al Sen. Dott. Pietro Grasso, rappresentante della componente "Liberi e Uguali", alla Sen. Emma Bonino, rappresentante della componente "Più Europa con Emma Bonino" e al Sen. Dott. Ricardo Antonio Merlo, rappresentante della componente "MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero".Alle 18.40 il gruppo Misto della Camera: il presidente Manfred Schullian unitamente all'On. Dott. Alessandro Fusacchia, Vice Presidente del Gruppo Misto e rappresentante della componente "+Europa-Centro Democratico", all'On. Albrecht Plangger, rappresentante della componente Minoranze linguistiche, all'On. Dott. Maurizio Lupi, Vice Presidente del Gruppo Misto e rappresentante della componente "Noi con l'Italia - USEI", all'On. Beatrice Lorenzin, Vice Presidente del Gruppo Misto e rappresentante della componente "CIVICA POPOLARE AP-PSI-Area Civica", all'On. Avv. Catello Vitiello, Vice Presidente del Gruppo Misto e rappresentante della componente "Sogno Italia-10 volte meglio" e all'On. Mario Alejandro Borghese, Vice Presidente della componente "MAIE Movimento Associativo Italiani all'Estero".