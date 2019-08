Governo, il vertice M5S riunito a Roma con Di Maio e Casaleggio

Roma, 26 ago. (askanews) - E' in corso nell'abitazione privata del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Vincenzo Spadafora, in via Paola a Roma, la riuinione dei vertici del Movimento 5 stelle. Sono presenti il leader politico, Luigi Di Maio, il presidente della Camera, Roberto Fico, la vice presidente del Senato, Paola Taverna, i capigruppo di Senato e Camera, Stefano Patuanelli e Francesco D'Uva. Partecipano anche Davide Casaleggio e Alessandro Di Battista. Assente, per ora, il fondatore del Movimento, Beppe Grippo. L'incontro si svolge alla vigilia del secondo giro di consultazioni al Quirinale e dopo che stamattina il segretario dem, Luigi Zingaretti, ha sottolineato la necessità che si lavori insieme sui programmi.