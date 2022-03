Governo valuta stop super green pass over 50 per luoghi lavoro

Roma, 15 mar. (askanews) - Fine dell'obbligo di green pass per gli over 50 per accedere al posto di lavoro. E' questa, spiegano fonti di governo, una delle ipotesi su cui lavora l'esecutivo, in vista del Consiglio dei ministri che giovedì dovrebbe approvare la "road map" per l'allentamento delle misure contro il Covid.Questa mattina il presidente del Consiglio Mario Draghi ha fatto il punto sul tema con il ministro della Salute Roberto Speranza, il presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli e il presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro.Prima di andare in Cdm, spiegano le fonti, le nuove norme dovrebbero essere esaminate in una cabina di regia. Domani è previsto nel pomeriggio l'incontro con le Regioni.