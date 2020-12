Governo, ultimatum Renzi a Conte. Bellanova: aspettiamo risposte

Roma, 18 dic. (askanews) - Il vertice tra Giuseppe Conte e Iv è stato definito "cordiale" e "franco" da ambo le parti, ma il quadro emerso è un vero e proprio ultimatum dei renziani, con scadenza a fine anno. Italia Viva ha garantito il sostegno sulla legge di bilancio e sugli altri provvedimenti urgenti, poi però sarà il momento di tiare le somme. Il presidente del Consiglio è chiamato a rispondere al documento inviato da Iv in cui sono ribaditi alcuni punti considerati "dirimenti" dai renziani per andare avanti.La ministra delle politiche agricole Teresa Bellanova al termine dell'incontro con il premier ha ribadito la possibilità di una crisi: "Aspettiamo che il presidente del Consiglio faccia una riflessione e ci faccia sapere se ci sono le condizioni per continuare a lavorare dandosi un programma ulteriore". "Abbiamo ribadito a Conte che i problemi su cui bisogna dare risposte non sono incarichi e nuove formule di governo ma le questioni che sono in quel documento: quale idea di Paese, come si pensa di affrontare la gravissima crisi che abbiamo davanti a noi".Aspettiamo che ci faccia sapere, per noi i tempi "non sono lunghi" ha sottolineato."L'Inps ha detto che nei primi nove mesi c è stato un meno assunzioni del 34% che si aggiunge ai molti disoccupati, soprattutto tra i giovani; a marzo finisce il blocco dei licenziamenti, questo Paese non solo rischia di avere una questione sociale, ma di ordine pubblico e sulla base di questa emergenza bisogna definire come si va avanti, con quali proposte e scelte di coraggio che bisogna fare, questo è il punto".