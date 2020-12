Governo, slitta ancora chiarimento Conte-Renzi,domani alle 18

Roma, 16 dic. (askanews) - Slitta ancora l'atteso e decisivo incontro sulla tenuta del Governo fra il premier Giuseppe Conte e la delegazione di Italia Viva guidata da Matteo Renzi. Non si terrà più domani mattina alle 9 bensì alle 18. Slittamento che fonti di Italia Viva imputano a sopravvenuti impegni istituzionali del presidente del Consiglio. E' il secondo rinvio dell'incontro, inizialmente fissato da Conte per la giornata di ieri alle 13.Non è inoltre ripresa questa sera la riunione dei capidelegazione con il premier Giuseppe Conte sulle nuove regole di Natale. La capodelegazione di Italia Viva Teresa Bellenova ha infatti comunicato la indisponibiità a partecioparvi in serata.