Il governo si è come volatilizzato, svanito nel nulla. Dimenticate le urgenti questioni casalinghe, si occupano tutti della Libia, dove la nostra influenza purtroppo è vicina allo zero assoluto. In alternativa c’è la questione smog e inquinamento. E qui la parola passa ai singoli comuni, competenti per i provvedimenti relativi. Il che va anche bene, se non fosse che le misure adottate sono contradditorie, non coerenti fra di loro. Se uno viaggia da Milano a Roma incontra probabilmente 6-7 diversi regimi “ecologici” da rispettare. Sembra quasi che non abbiano ancora inventato i telefoni o che le costose regioni siano incapaci di dettare qualche linea-guida sensata.

Quello che sta accadendo spiega abbastanza bene l’Italia di oggi. Nelle emergenze vere, morti e terremoti, siamo fantastici. In pochi minuti da tutta Italia si alzano gli elicotteri e si corre sul luogo del disastro. In poche ore, centri di ristoro, mense, centri medici spuntano come dal nulla. In occasione del terremo di qualche anno fa in Italia centrale Bolzano ha spedito di prima mattina 18 cani Usar, che sono la cosa più preziosa in questi momenti. E sono state salvate 300persone rimaste sotto le macerie.

Oppure siamo capaci di usare gli aerei dello stormo 31 (a disposizione della presidenza del Consiglio) per andare fino a Shangai per prendere un bambino che può essere curato solo al Gaslini di Genova (altra eccellenza italiana). L’Italia ridiventa un paese normale, pigro e disorganizzato, quando non esiste un’emergenza grave. Allora infuriano i dibattiti inutili. Adesso, ad esempio, c’è un gran discutere se Craxi sia stato il bene o il male. Probabilmente, è stato un po’ entrambe le cose, come capita spesso a tutti i politici. Ma il punto vero della questione, oggi, è un altro.

Si discute di tutto pur di non affrontare la questione delle questioni: non si sta facendo niente per l’economia, che si è come ripiegata su se stessa e che non promette niente di buono. Ogni giorno dal governo arriva la notizia di qualche provvedimento, di solito ininfluente esattamente come i precedenti trenta. Dopo di che la maggioranza degli italiani vota per i cosiddetti populisti-sovranisti che hanno in testa un’Italia di qualche secolo fa, autarchica. Dimenticano che la vecchia Olivetti, oltre a avere la bellissima Lettera 22 esposta nei musei americani di maggior prestigio, controllava oltre il 30 per cento del mercato mondiale delle macchine da scrivere. Se l’Italia in questi anni ha avuto una vocazione, era quella di stare sui mercati internazionali, non su quello di Reggio Calabria e di Rimini. Insomma, come accade spesso, il paese va da una parte, la politica dall’altra.