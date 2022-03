Il governo sfida una maggioranza spaccata e con i partiti divisi, da Lega a M5s, da Fi ai più piccoli

La maggioranza s’è spaccata sulla legge che riforma il fisco. Ma più che tutto si sono spaccati i partiti di maggioranza. Tranne il Pd. Il governo ha assunto per questo dossier una modalità sfidante per cui o si va avanti con i contenuti prestabiliti e già approvati in consiglio dei ministri oppure vi lasciamo volentieri l’onore e l’onere di andare al voto o di fare un altro governo. E sembra intenzionato ad andare avanti nei prossimi mesi con questa modalità. Diversamente non saranno raggiunti entro la fine dell’anno i 100 obiettivi prestabiliti dal Pnrr. E neppure saranno erogati da Bruxelles gli ulteriori 45 miliardi prestabiliti. Non solo: in un momento in cui si parla di rinvio del ritorno in vigore del patto di stabilità e misure europee condivise per far fronte alla crisi energetica e delle materie prime, l’Italia non si può permettere di dare un messaggio di inaffidabilità. Dobbiamo invece rafforzare la nostra scarsa accountability per aumentare il potere contrattuale proprio sulle conseguenze della guerra. Sembra assurdo parlare di questo mentre a pochi chilometri c’è una guerra che ci riguarda e ci coinvolge ogni giorno di più. Ma questo succede nel Parlamento italiano.

Il governo non esce indebolito

Il braccio di ferro sulla riforma fiscale che contiene la riforma del catasto non indebolisce il governo. Se l’ è cavata per un voto l’altro giorno in Commissione Finanze: contro lo stralcio dell’articolo 6 della delega fiscale che prevede la mappatura del patrimonio immobiliare italiano “senza alcune finalità fiscale fino al gennaio 2026” (cioè aumentare le rendite e quindi la tasse) hanno votato Pd, Iv, M5s, Leu, uno voto delle Autonomie e uno del deputato Alessandro Colucci di Noi con l’Italia (Maurizio Lupi) che sta nel centrodestra. E’ lui che ha fatto la differenza. Se non ci fosse stato lui, avrebbe probabilmente votato il presidente Luigi Marattin (Iv) che per prassi si è astenuto. Diciamo però che già mercoledì, nella fase dell’ennesima mediazione, il governo aveva fatto i conti e sapeva che l’avrebbe spuntata. Per un voto ma ce l’avrebbe fatta. Un rischio, certo, ma il messaggio è chiaro: ciò che è già stato approvato in consiglio dei ministri non può continuamente essere ritrattato dal Parlamento. “Diversamente consideriamo esaurito il nostro incarico” disse mercoledì pomeriggio la sottosegretaria al Mef Cecilia Guerra. Parlava lei, ma il mittente era Draghi. A favore dello stralcio e quindi di ogni possibile revisione degli estimi catastali, hanno votato Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Coraggio Italia.

Motivi nobili e altri meno nobili

Il governo non esce indebolito - anzi, ha lanciato una sfida e l’ha vinta - perchè dietro quell’unico ed esile voto c’è la granitica volontà del Parlamento di portare la legislatura fino in fondo. Per motivi nobili - l’impegno sul Pnrr, la necessità di fare le riforme e prendere i soldi, a maggirr ragione davanti alla minaccia russa - e altri meno nobili: tranne Fratelli d’Italia, nessuno dei 930 parlamentari vuole concludere prima del tempo la legislatura e lasciare il Parlamento che la maggior parte di loro non vedrà più. Palazzo Chigi insomma ha incassato il voto di scarto e il via libera sul ddl fiscale articolo 6, cioè catasto compreso, con la freddezza di chi sa di avere dalla sua tutte le ragioni e bolla come “populismo” le accuse che la fotografia del patrimonio immobiliare esistente - di questo e solo di questo si parla nell’articolo 6 della delega fiscale, una fotografia in molti comuni vecchia più di sessant’anni - possa diventare "una patrimoniale”. E di chi sa di aver ingaggiato un braccio di ferro con tanto di minaccia di crisi perchè da qui alla fine dell’anno sono talmente tanti gli obiettivi da raggiungere nell’ambito del Pnrr (un centinaio) che se ogni volta si perdono mesi in discussioni ideologiche e di bandiera e si cerca di mediare fino a svuotare le riforme, diventa inutile farle.

Parlare di patrimoniale è populismo

Poi, probabilmente, come spiegava ieri il presidente della Commissione Finanze Luigi Marattin (Iv), “ad un certo punto in questa discussione il metodo è un po’ scappato di mano”, da una parte e dall’altra, anche da palazzo Chigi che mercoledì ha detto che il tempo della melina era chiuso. Ma dire, come ha fatto il centrodestra fin dal primo giorno di questa storia - era il 29 ottobre 2021 - che approvare la riforma vuol dire aumentare le tasse sulla casa “è un’argomentazione falsa.

All'articolo 6, comma 2 c’è scritto chiaramente che la mappatura del catasto non ha finalità fiscali. E’ macchiettistico - ha insistito Marattin - far credere che nel 2026 possa arrivare un oscuro burocrate che preme un bottone e ti mette una tassa”. Così come è pura propaganda quella di Fratelli d’Italia che ha avuto buon gioco a bombardare gli alleati di centrodestra e a condurli nel coro di chi grida alla “nuova patrimoniale”. E’ rassicurante e comodo per il centrodestra poter puntare il dito contro “la solita sinistra delle tasse”.

Una riforma di equità e giustizia

Gli account social di Giorgia Meloni stanno andando a nozze. “In uno dei giorni più drammatici della storia recente e con due stati di emergenza aperti siete riusciti a mettere una patrimoniale. A rimanere senza parole sono gli italiani” ha scritto ieri rispondendo al segretario Letta che l’aveva accusata, lei e il centrodestra, di voler difendere misure opache che alimentano, oltre che l’insicurezza, anche l’evasione fiscale. La verità è che la riforma del catasto è una forma di “equità e giustizia”. A parte che “tutto il mondo rivede periodicamente i valori catastali” e noi non lo facciamo dagli anni sessanta, si tratta, spiega l’economista Carlo Cottarelli, di una “redistribuzione” del gettito a costo zero in nome di una maggiore equità. “Chi si oppone a queste cose - prosegue - dice che non vuole aumenti della tassazione sulla casa ma la riforma può essere fatta a gettito zero, dove pagherebbe di più chi ha una casa che vale di più e viceversa di meno chi ha una casa di valore più basso: in tutto il mondo si fa così, negli Usa la revisione degli estimi si fa ogni anno”.

I partiti si spaccano

Chiusa la questione di merito, il voto di scarto giovedì sera in Commissione finanze ha messo in evidenza un altro fenomeno: la progressiva e costante spaccatura non solo della maggioranza ma all’interno degli stessi partiti di maggioranza. La Lega è rimasta coerente: non votò la norma in Consiglio dei ministri il 29 ottobre scorso e ha sempre puntato a stralciarla dal testo. Forza Italia invece ha cambiato idea: la votò in Cdm in ottobre, non l’ha votata giovedì in Commissione. Coraggio Italia si è spaccata. I 5 stelle hanno tenuto ma Giuseppe Conte si è subito affrettato a dichiarare: “Non ci saranno nuove tasse sulla casa, i 5 Stelle non sono il partito della tasse”. E’ il partito dei 10 miliardi ogni anno per il Reddito di cittadinanza e dei bonus al 110%. Il “presidente” del Movimento sembra aver assunto negli ultimi giorni una modalità di lotta e di governo con il principale obiettivo di distaccarsi da Luigi di Maio che è saldamente filogovernativo.

Dentro Forza Italia Renato Brunetta e i ministri hanno criticato il loro stesso partito: “Incomprensibile il voto odierno di Forza Italia. Confermo la linea condivisa a ottobre: la casa non s tocca, nè ora nè mai”. Non è un mistero che nelle ore della mediazione siano scesi in campo anche Gianni Letta e Silvio Berlusconi, il primo per restare coerenti col voto in cdm, il secondo invece “convinto” che la revisione del catasto può essere una nuova patrimoniale. Dentro la Lega il ministro Garavaglia ha cercato di mediare fino alla fine. Non è un mistero che la Lega dei governatori - Fedriga e Zaia - e di Giorgetti sia filogovernativa. Anche Coraggio Italia si è divisa. Osvaldo Napoli ha firmato una lunga nota che dice tutto: “La riforma della giustizia, la concorrenza, il catasto, la riforma fiscale: e cito solo i titoli di alcune delle riforme più impegnative che il Parlamento è chiamato ad affrontare nei prossimi mesi. È un percorso obbligato rispetto al quale non sono ammessi cedimenti o deviazioni o sotterfugi. Se qualcuno nella maggioranza pensa di costruirsi un trampolino elettorale spargendo di ostacoli il lavoro del governo deve sapere che scherza con il fuoco. E con il fuoco hanno scherzato ieri quei parlamentari che hanno tentato di mandare sotto il governo sulla riforma del catasto. Un segnale brutto, per il Paese prima ancora che per il governo”. I mesi che abbiamo davanti e il contesto, continua, “impongono a tutte le forze politiche un bagno di realismo e di ragionevolezza. E di andare alle elezioni del 2023 quasi in punta di piedi. Senza urla né strepiti”.

Cambio di metodo

L’analisi è perfetta. Peccato che già martedì le destre torneranno all’attacco in Commissione Finanze per fermare la strada al ddl fiscale. E che, già lunedì, ci proveranno al Senato sulla riforma degli appalti. A metà marzo la vera prova del 9: la riforma della concorrenza dove ci sono balneari ambulanti e tassisti in difesa di licenze e concessioni. Palazzo Chigi ha avviato quel “cambio di passo” nel metodo che i partiti chiesero il giorno della “strigliata” (orami tre settimana fa) e che il presidente Marattin ha auspicato anche per i ddl fiscale. Il sottosegretario Garofoli sta organizzando incontri non solo con i ministri ma anche con i capigruppo dei partiti di maggioranza. Una conferma in più: i partiti non riescono più a garantire i gruppi. La guerra non sta cambiando nulla. Anzi. Si dice ad esempio che Coraggio Italia alzi spesso la posta perchè in cerca di un posto di governo.