Milano, 24 ago. (askanews) - "Ragioneremo io e Durigon su cosa è più utile fare. Di perdere tempo con il passato non ne ho assoluta voglia". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, incontrando la stampa al Meeting di Rimini. "Ne ragionerò io con Claudio", ha detto Salvini parlando delle richieste di dimissioni per il sottosegretario del Carroccio. "Noi siamo qui per risolvere problemi, non crearne o aumentarle".