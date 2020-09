Governo, Salvini: Parlamento delegittimato, M5s cancellato

Milano, 21 set. (askanews) - Con 300 parlamentari in più rispetto a quanto previsto dalla riforma approvata col referendum, e con il M5s "cancellato da diverse Regioni italiane", per Matteo Salvini "è legittima la riflessione di tanti costituzionalisti sulla legittimità di questo Parlamento".In conferenza stampa, il segretario della Lega dice: "Ci sono 300 parlamentari in più del previsto, e la prima forza politica di due anni fa è stata democraticamente cancellata dagli elettori. In alcuni Regioni sono al 3%, nella Campania di Di Maio sono al 10%, in Liguria dove erano alleati Pd e M5s hanno preso una batosta memorabile. Lascio a loro la riflessione, io mi ero impegnato a non usare il voto delle regionali e delle amministrative, ma lascio a loro la riflessione".