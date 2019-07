(ANSA) - ROMA, 3 LUG - "Del ministro degli Affari europei stasera ne parlo con Conte e Di Maio. E' urgente farlo" dopo la definizione dei vertici europei "perché sta nascendo la nuova Europa e non possiamo non esserci". Lo dice il vicepremier Matteo Salvini parlando con i cronisti in Transatlantico.