Governo, Salvini: maggioranza con Mastella o parola agli italiani

Roma, 14 gen. (askanews) - "Se non c'è un governo, se Conte non ha la fiducia di Renzi e di Italia viva la maggioranza non c'è, ma non perché Salvini è brutto e cattivo, trumpiano e sovranista, ma perché si sono sciolti come neve al sole. O trovano una maggioranza affidandosi ai Mastella passeggiando per via del Corso a Roma oppure la parola deve tornare agli italiani": così Matteo Salvini, in collegamento con l'Aria che tira su La7, il giorno dopo che Italia Viva ha ritirato le sue due ministre aprendo la crisi di governo.